Heute öffnen wir die Tür des 19. Adventskalenders. Sie können zwei Fractal Design Meshify 2 TG-Fälle gewinnen.

In welchem Fraktales Design Meshify 2 TG Es ist der neueste Fall des schwedischen Herstellers. Wie bei den anderen Modellen der Serie hängt dies stark vom Luftstrom ab und sorgt so für niedrigere Systemtemperaturen. Das Modell ist in Schwarz, Grau und Weiß erhältlich und wird je nach Farbe mit einer klaren, hell- oder dunkel getönten Glasscheibe geliefert. Obwohl der Fractal Design Meshify 2 ein Midi-Turm ist, gibt es im Innenraum viel Platz für Ihre Hardware. Im folgenden Video stellen wir Ihnen das Gehäuse im Detail vor.

Neben sieben horizontalen PCI-Panels verfügt das Gehäuse auch über zwei horizontale Panels, sodass Ihre Grafikkarte vertikal installiert werden kann. Das neue Modell verfügt jetzt über drei abwaschbare Nylon-Staubfilter sowie ein abnehmbares Oberteil, das die Kabelführung und die Installation von Hardware erheblich vereinfacht.

Die zu gewinnenden Hüllen sind beide schwarz. Einmal mit leicht getöntem und einmal mit dunkel getöntem gehärtetem Glas.

Fractal Design Meshify 2 – Ihre Vorteile auf einen Blick

sehr geräumiger Innenraum

flexible Installationsoptionen für GPU und Speicher

schnelle und einfache Hardware-Montage möglich

drei vorinstallierte Lüfter mit guter Kühlleistung

PWM-Lüfterhub für bis zu 9 Lüfter

Staubfilter für Vorder-, Deckel und Boden

Wettbewerb

So verschenken Sie einen Fractal Design Meshify 2-Fall. Was Sie tun müssen, um teilzunehmen, können Sie der folgenden Wettbewerbs-App entnehmen.

Sie können bis zu 12 Tickets sammeln. Je mehr Tickets Sie gesammelt haben, desto größer ist natürlich die Gewinnchance.

Teilnahmebedingungen:

ich Informationen zum Veranstalter der Kampagne: Allround-PC.com, Godesberger Straße 12, 53842 Troisdorf (im Folgenden: “Veranstalter” ) ist der Veranstalter dieses Wettbewerbs.

Allround-PC.com, Godesberger Straße 12, 53842 Troisdorf (im Folgenden: ) ist der Veranstalter dieses Wettbewerbs. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich, die mindestens 14 Jahre alt sind.

sind. Dauer des Wettbewerbs: Der Wettbewerb beginnt am 12. Dezember 2020 und endet am 13. Dezember 2020 um 12:00 Uhr

Gewinnerauswahl: Die Gewinner werden von der RafflePress-Wettbewerbs-App ermittelt. Der Gewinner wird von bekannt gegeben 21. Dezember 2020

Vorgehensweise: Die Teilnahme erfolgt durch Ausführen verschiedener Aktionen in der RafflePress-Wettbewerbs-App.

Gründe für den Ausschluss: Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer aus wichtigen Gründen vom Wettbewerb auszuschließen, insbesondere wenn keine Berechtigung zur Teilnahme vorliegt, wenn mehrere Konten für die Teilnahme erstellt wurden, wenn diese Wettbewerbsbedingungen verletzt werden oder wenn ein Teilnehmer versucht, den Wettbewerb zu manipulieren.

Preise – Folgende Preise können gewonnen werden: 12x Fractal Design Meshify 2 PC-Hüllen



Das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Youtube, Facebook, Twitter und Instagram sind weder die Organisatoren des Wettbewerbs noch in irgendeiner Weise beteiligt. Der Wettbewerb ist nicht mit YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram verbunden und wird in keiner Weise von ihnen gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Die Entscheidung der Richter ist endgültig.

Jeder Teilnehmer ist nur einmal zur Teilnahme berechtigt.

Allround-PC behält sich das Recht vor, den Wettbewerb ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu beenden. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs aus technischen und / oder rechtlichen Gründen nicht garantiert werden kann. Im Falle einer Änderung der Teilnahmebedingungen wird der Teilnehmer unverzüglich per E-Mail informiert; Dem Teilnehmer wird eine angemessene Frist eingeräumt, innerhalb derer er den neuen Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer innerhalb der Frist keine Einwände erhebt. Der Teilnehmer darf seine Zustimmung nicht ohne wesentliche Gründe verweigern.

Eine Barzahlung des Preises ist nicht möglich

Der Veranstalter kann den Zeitpunkt der Verlosung jederzeit ohne Angabe von Gründen verschieben.

Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Wenn der Gewinner zehn Tage lang nicht auf die E-Mail antwortet, wird der Preis erneut verlost.

Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass sein Vorname und ein abgekürzter Nachname auf Allround-PC veröffentlicht werden.

Die persönlichen Daten des Teilnehmers (Adresse und E-Mail-Adresse) werden nur zur Bearbeitung des Wettbewerbs verwendet und nach dem Wettbewerb gelöscht.

Mitarbeiter und Mitarbeiter von Allround PC und Fractal Design sind von der Verlosung ausgeschlossen.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.

