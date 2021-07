UHR: Red Bull würdigt Italiens EM-2020-Sieg glorreich, während die Ferrari F1-Crew zuschaut

Der Wahnsinn des Fußballs hat die Welt des Sports überfallen. Durch den Sieg gegen England im Elfmeterschießen nahm Italien den Pokal mit nach Hause und die Feierlichkeiten fanden auch ihren Weg in das F1-Fahrerlager. Red Bull Racing feierte den Sieg, indem es auf sehr innovative Weise die italienische Nationalhymne für Ferrari spielte.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Formel 1 F1 – Grand Prix von Österreich – Red Bull Ring, Spielberg, Steiermark, Österreich – 4. Juli 2021, Charles Leclerc von Ferrari vor Sergio Perez von Red Bull beim REUTERS / Lisi Niesner-Rennen

In einem kürzlich in den sozialen Medien geteilten Beitrag erweitert das österreichische Team seine Unterstützung, indem es mit Ferrari feiert.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

GESCHICHTE ANSEHEN: Die 5 besten Siege von Max Verstappens Karriere in der Formel 1

Ferrari von Red Bulls Geste überholt

Nachdem die österreichische Mannschaft den EURO-Sieg Italiens gefeiert hatte, bedankten sich die Prancing Horses in den sozialen Medien bei ihren Rivalen in der Startaufstellung.

Diese freundliche Geste der österreichischen Mannschaft ist eine schöne Überraschung, da sie seit einiger Zeit in eine erbitterte Rivalität verwickelt sind.

Red Bull war das Team, das 2019 ein Problem mit Ferrari-Motoren hatte. Dies führte dazu, dass letztere drastische Änderungen an ihrem Motor vornahmen, was wiederum zu ihrer schrecklichen Leistung in der Saison 2020 führte.

TAUCHE MEHR TIEF

Welche Teams verwenden Ferrari-Motoren in der F1?

Wir haben mit Ferrari über die 2022-Motoren gesprochen: Christian Horner

Interessanterweise hätte diese Rivalität dank Hondas Ausstieg aus der Formel 1 zu einer erfolgreichen Partnerschaft werden können. FlugsportRed-Bull-Teammanager Christian Horner gab bekannt, dass das österreichische Team Gespräche mit Mercedes und Ferrari geführt hat, um ihre Motorenlieferanten für die Saison 2022 zu werden.

“Am natürlichsten war es, mit den bestehenden Lieferanten ins Gespräch zu kommen. Mercedes war ein sehr kurzes Gespräch und Toto [Wolff] war offensichtlich nicht sonderlich daran interessiert “, sagte Horner.

Formel 1 F1 – Grand Prix von Frankreich – Circuit Paul Ricard, Le Castellet, Frankreich – 20. Juni 2021 Red Bulls Max Verstappen feiert mit Teammanager Christian Horner nach dem Gewinn des Pool-Rennens über REUTERS / Nicolas Tucat

„Der Entschlossenste war wohl Ferrari. Und wissen Sie, wir hatten Sondierungsgespräche, aber als Kunde wäre es eine extrem schwierige Pille, die ganze Integration zu akzeptieren, insbesondere mit den kommenden neuen Vorschriften.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

„Da haben wir angefangen, die Möglichkeit zu prüfen: Ok, wie gehen wir diese Herausforderung auf Red Bull-Art an und sehen, ob wir auf absehbare Zeit einen Deal mit Honda abschließen können?“, sagte Horner.

Somit erblickte die Red Bull-Ferrari-Partnerschaft nie das Licht der Welt, die beiden Teams sind weiterhin Rivalen auf der Strecke. Und während die Kluft zwischen den beiden zu diesem Zeitpunkt recht groß ist, verspricht die Verordnung 2022 eine sportliche Überarbeitung.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Werden Ferrari und Red Bull 2022 gegeneinander antreten? Kommentieren Sie unten, um uns dies mitzuteilen.