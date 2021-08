Überschwemmungen und Wetterkatastrophen in China schaden der Versicherungsbranche: S&P und Fitch

Li An | Xinhua Nachrichtenagentur | Getty Images

Rettungskräfte evakuieren gestrandete Menschen aus dem überfluteten Stadtgebiet der Stadt Weihui in Xinxiang in der zentralchinesischen Provinz Henan, 27. Juli 2021.

Überschwemmungen und Schlammlawinen in der Region haben mehr als 300 Tote gefordert. berichtete die staatlich unterstützte Boulevardzeitung Global Times . Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur wurden in der gesamten Provinz mehr als eine Million Hektar Anbaufläche beschädigt und mehr als 35.000 Häuser zerstört. Xinhua berichtete , unter Berufung auf offizielle Daten. Dem Bericht zufolge wurden direkte Verluste von mehr als 133,7 Milliarden Yuan (20,63 Milliarden US-Dollar) erlitten.

Die Überschwemmung in Henan im vergangenen Monat führte laut einem Bericht von S&P Global Ratings, der die Verluste vom 3. August erfasste, zu einem Rekordschaden von 1,7 Milliarden US-Dollar, von dem Unternehmen betroffen waren, die Sach- und Unfallversicherungen anbieten.

Starke Regenfälle und Überschwemmungen in China schaden den Gewinnen der Versicherungsgesellschaften und zeigen Mängel im Versicherungssystem des Landes bei Naturkatastrophen auf.

“Fitch glaubt, dass die Verluste durch die Überschwemmungen für die Versicherungsbranche erheblich sein werden, da die gemeldeten Schadensfälle weiter gestiegen sind”, heißt es in dem Bericht.

“Wir gehen davon aus, dass Versicherungsansprüche aufgrund der (Henan-)Überschwemmungen 8 Milliarden CNY (1,23 Milliarden US-Dollar) übersteigen werden, oder etwa 0,7% der gesamten in China im Jahr 2020 gebuchten Direktprämien für Nichtlebensversicherungen”, sagte Fitch Ratings in einem Bericht vom 27. Juli .

Darüber hinaus fehlt es an öffentlichem Bewusstsein und chinesische Bürger sind nicht bereit, Katastrophenversicherungen zu akzeptieren, eine separate Studie zu sozialen Faktoren und Versicherungen zeigt .

Die Entschädigung für Verluste aus Katastrophenereignissen stützte sich stark auf staatliche Hilfsprogramme und öffentliche Spenden – Versicherungsansprüche machen weniger als 1 % der direkten wirtschaftlichen Schäden aus bei großen Katastrophen, so der Bericht.

Neben den Henan-Überschwemmungen mehr als 80.000 Menschen in der Provinz Sichuan wurden Anfang des Monats wegen starker Regenfälle und Überschwemmungen evakuiert.

Das Problem der Unterversicherung kann auf zwei Ebenen angegangen werden, sagte S&P.

Aus individueller Sicht prognostiziert S&P, dass die Rekordhochwasserereignisse der letzten zwei Jahre zu einem “größeren öffentlichen Bewusstsein” führen und ihnen helfen könnten, die Notwendigkeit von Versicherungsschutz zu verstehen.

Auch auf Regierungsebene haben die jüngsten Extremwetterereignisse für Aufregung gesorgt. China habe seine Bemühungen um eine stärkere Durchdringung von Katastrophenversicherungen erneuert, sagte S&P.

Um das geringe öffentliche Bewusstsein für Katastrophenversicherungen zu überwinden, haben einige lokale Regierungen – einschließlich derer in Ningbo, Shenzhen und Guangdong haben Policen im Namen ihrer Bürger gekauft, laut der Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), einem Programm der Weltbank.