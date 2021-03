Überraschenderweise süchtig machender endloser RPG-Loop-Held verkauft eine halbe Million Exemplare in einer Woche

Vor einer Woche wurde auf Steam ein überraschendes kleines Rollenspiel über das Ende der Welt am Ende der Welt veröffentlicht, das von Devolver veröffentlicht wurde. Jetzt, nur sieben Tage später, hat Loop Hero eine halbe Million Exemplare verkauft. Loop Hero versetzt Sie in die Lage eines Helden, der zu einer völlig zerstörten Welt erwacht, aber zu einem leeren Kreisweg voller schleimiger Feinde. Während sie sich auf der Schleife bewegen, kämpfen sie gegen Feinde und sammeln Erinnerungsstücke einer Welt in Form von Karten – sowohl Ausrüstung als auch Gelände. Das Platzieren bringt Elemente zurück, die aus der leeren Welt zurückgerufen wurden, und schafft neue Kräfte für den Helden, aber auch neue Monster zum Kämpfen. Loop Hero ist eine Kombination aus Schurke, Deckbauer, Strategiespiel und Rollenspiel, wenn Sie Karten platzieren, Ihre Ausrüstung ändern, kämpfen, sich zurückziehen oder sterben. Und zum Camp zurückkehren, um langsam Ihre Kräfte für Ihr nächstes Rennen aufzubauen .

Mit einer halben Million Spielern und einer durchschnittlichen Spielzeit von 12 Stunden sind das mindestens 3 Billionen Stunden Spielzeit und mindestens 18 Milliarden Loops (zumindest laut Devolver. Wer kann das letzte bisschen übertreiben). Sein Soundtrack ist auch der meistverkaufte Soundtrack in der Geschichte von Devolver. Entwickler Four Quarters hat einen neuen Satz Steam-Sammelkarten veröffentlicht, um diesen Meilenstein zu feiern. Derzeit wird an weiteren Updates zur Lebensqualität von Loop Hero gearbeitet, z. B. an einem verbesserten Speichersystem, neuen Einstellungen für Geschwindigkeit und neuen Boss-Belohnungen sowie weiteren Inhalten , einschließlich neuer Karten, Klassen und Transformationen.

Hast du Loop Hero gespielt? JA NEIN

“Als wir Loop Hero zum ersten Mal trafen, führte dies bei Devolver zu einem Produktivitätsrückgang von 98%”, sagte der Verlag in einer Erklärung. „Wir können Four Quarters nicht genug dafür danken, dass sie uns die Gelegenheit gegeben haben, ihr großartiges Spiel mit dem Rest der Welt zu teilen. Sie verdienen das Lob, das sie bisher erhalten haben, voll und ganz, aber im Ernst, wir können keine Arbeit finden erhol dich nie. “

Loop Hero ist jetzt bei Steam erhältlich und wir haben eine exemplarische Vorgehensweise, die Ihnen hilft, Ihre Loops zu überleben.

Rebekah Valentine ist Journalistin bei IGN. Sie finden sie auf Twitter @ duckvalentine.