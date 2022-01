Twitter sperrt Bot, der Wordle – The Vergine zerstört

Twitter hat @wordlinator gesperrt, einen Bot, der auf Wordle-Nachrichten von Leuten mit unhöflichen Nachrichten geantwortet hat, die Spoiler für das Spiel am nächsten Tag enthalten. Die Account-Spoiler schienen korrekt (der Schlüssel ist im Code des Spiels leicht zugänglich, also ist es nicht unbedingt eine Überraschung), was am Ende das Spiel für jeden ruinieren könnte, der sie sieht.

Für alle, die es geschafft haben, es zu vermeiden, ist Wordle ein Spiel, bei dem Sie sechs Chancen haben, ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten – wenn Sie interessiert sind, können Sie das tun lerne hier, wie man es spielt. Die Antwort ist für alle Spieler gleich und ändert sich nur einmal am Tag. Das Spiel hat auch eine interessante Teilen-Mechanik, bei der Sie eine Reihe von Emojis kopieren und einfügen können, um die Leute wissen zu lassen, wie einfach oder schwer es für Sie war, das Wort des Tages zu erraten. Wenn Sie auf Twitter eine Menge gelber, grauer und grüner Quadrate gesehen haben, handelt es sich wahrscheinlich um Wordle-Ergebnisse oder einen Wordle-Witz.

Der Bot kam bei Wordle-Fans nicht gut an.

Da es im Spiel nur darum geht, ein Wort zu erraten, kann das Wissen um das nächste Wort alles ruinieren. Es ist auch eines dieser Dinge, die man fast nicht mehr aus dem Kopf bekommt – wenn man einmal sieht, was das nächste Wort ist, wird man es wahrscheinlich nicht mehr vergessen können, egal wie sehr man es versucht.

Während dieser spezielle Bot weg ist, könnte Twitter zu einem gefährlichen Ort für Leute werden, um ihre Wordle-Ergebnisse zu veröffentlichen – das Internet hat es bereits herausgefunden wie man vorhersagt, was das nächste Wort sein wird, und jemand anderes könnte einen anderen Bot erstellen, der dasselbe wie Wordlinator tut. (Wenn Sie am Ende eine neue Version des Bots sehen, blockieren Sie ihn am besten, um zu verhindern, dass er Sie und Ihre Follower verwöhnt.)

Der Wordle-Code wurde bereits geknackt

Bevor Wordlinator verboten wurde, Die Kante kontaktierte Twitter, um zu fragen, ob er gegen die Regeln der Plattform verstoße. Das Unternehmen reagierte nicht sofort, aber der Bot schien mindestens einen der festgelegten Standards zu verletzen Seite mit Twitter-Automatisierungsregeln. Unter dem Wort „Don’t!“ es listet „Spam auf oder belästigt Benutzer oder sendet ihnen unerwünschte Nachrichten“.

Wenn Sie es leid sind, Wordle-Tweets zu sehen, und wissen möchten, wie Sie sie deaktivieren können, haben wir Dazu habe ich auch ein Tutorial. Ich empfehle, diesen Weg zu gehen, anstatt zu versuchen, den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie Dinge mögen.