Highlights: Liverpool gegen Wacker Innsbruck und den VfB Stuttgart im Freundschaftsspiel | 20.07.2021

Didavis Flankenschuss ging ganz knapp am rechten Pfosten des von Adrian verteidigten Tors vorbei.

Das Ende dieses ersten Spiels ist nah. Liverpool tut sein Bestes, um wieder an die Spitze zu kommen.

Ronivaldo schien auf Liverpools vorherigen Angriff zu reagieren und nutzte eine linke Flanke, um den Ball mit einem Kopfball an Loris Karius vorbei zu passieren.

Die Teams werden dynamisch und verändern das Spiel mit Annäherungen in jeder Zone jedes Mal, wenn sie den Ball sammeln.

Denken alle in die falsche Richtung?

Das englische Team versucht, die Flanken zu überflügeln und in beiden Sektoren mit direktem Spiel Schaden anzurichten.

In wenigen Augenblicken teilen wir Ihnen die Startelf des Live-Spiels Liverpool vs. Wacker Innsbruck und Stuttgart sowie die neuesten Informationen aus dem Tivoli Stadion Tirol mit. Behalten Sie das Geschehen mit der minutengenauen Live-Berichterstattung von VAVEL im Auge.

In der deutschen Mannschaft Der 24-jährige österreichische Stürmer Sasa Kalajdzic ist einer der einflussreichsten Spieler. In der Vorsaison erzielte er in 36 Spielen 17 Tore.