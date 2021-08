Tucker Carlson von Fox News spricht nach einem Treffen mit Viktor Orban . auf einer rechtsextremen Konferenz in Ungarn

Tucker Carlson ist eine Rede halten, passend betitelt “Die Welt nach Tucker Carlson”, am kommenden Samstag beim MCC Feszt, einer von Ungarn unterstützten rechtsextremen Konferenz in Budapest autoritärer Ministerpräsident, Viktor Orban.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person bestätigte dem Daily Beast am Montagabend, dass Carlson bei der Veranstaltung sprechen wird.

Die Nachricht von Carlsons Auftritt folgt einem offensichtlichen Treffen zwischen dem Fox News-Star und Orban, wie ein freundliches Foto auf der Facebook-Seite des Frontmanns am Montag enthüllte, dass Carlson Orban in seiner Online-Show für Fox Nation moderiert hatte.

Carlson trat am Montagabend in seiner Budapester Show auf und kündigte an, dass seine Show die ganze Woche aus der ungarischen Hauptstadt ausgestrahlt werde.

Früher in diesem Jahr, Die New York Times gemeldet dass Orban dem Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1,7 Milliarden Dollar oder etwa ein Prozent des ungarischen BIP gespendet hat, um eine neue Generation konservativer Eliten in ganz Europa auszubilden.

Laut Anna Massoglia, einer Forscherin bei Open Secrets, zahlte Ungarn 2019 einer DC-Lobbying-Firma 265.000 US-Dollar, unter anderem um ein Interview in Carlsons Fox News-Show zu veranstalten.

Carlson wiederum hat öffentlich gelobt Orbans Regierung in Fox News, unter anderem im Juli desselben Jahres, als sie die Anti-Einwanderungspolitik des Premierministers angesichts sinkender Geburtenraten lobte.

„Anstatt der indigenen Bevölkerung zu mehr Kindern zu verhelfen, sollte die ungarische Regierung eine Ersatzbevölkerung aus der Dritten Welt importieren“, sagte Carlson während der Ära der „führenden Neoliberalen“. „Das ist die Lösung von George Soros. Aber der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat eine andere Idee. Anstatt junge Ungarn dem offenen Libertarismus von Soros und der Clinton Foundation zu überlassen, beschloss Orban, ungarischen Familien beim Wachsen zu helfen.

The Daily Beast hat Fox News und Tucker Carlson um einen Kommentar gebeten und wird diese Geschichte entsprechend aktualisieren.

—Lachlan Cartwright trug zur Berichterstattung bei.