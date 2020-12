Trump weigert sich, das Corona-Hilfspaket zu unterschreiben

D.Der scheidende amerikanische Präsident Donald Trump hat sich geweigert, das vom Kongress verabschiedete Hilfspaket gegen die Corona-Krise zu unterzeichnen. Er bezeichnete die Gesetzesvorlage am Dienstag als beschämend und forderte Änderungen des 900-Milliarden-Dollar-Konjunkturpakets, auf das sich Demokraten und Republikaner geeinigt hatten.

In einer auf Twitter ausgestrahlten Videoadresse bezeichnete Trump die Summe von 600 US-Dollar, die an alle Bürger unterhalb einer jährlichen Einkommensgrenze ausgezahlt werden soll, als “lächerlich”. Er forderte stattdessen Direktzahlungen in Höhe von mindestens 2.000 USD.

“Amerikaner bekommen nur das Nötigste”

Trump beklagte sich darüber, dass das Konjunkturpaket auch Hilfszahlungen an Länder wie Kambodscha und Ägypten beinhaltete. “Der Kongress hat viel Geld für andere Länder gesammelt, während die Amerikaner nur das Nötigste bekommen”, sagte Trump.

Das Konjunkturpaket wurde am Montag nach monatelangen Auseinandersetzungen zwischen Republikanern und Demokraten verabschiedet. Das Weiße Haus hatte zuvor angekündigt, dass der Präsident das Paket ebenfalls unterstütze und es laut einem Sprecher unterzeichnen wolle. Die Rechnung ist die zweitgrößte staatliche Geldspritze nach der im März verabschiedeten Hilfe in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar. Die Vereinigten Staaten sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land.