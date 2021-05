Trainer für psychische Gesundheit füllen die Lücke während einer Pandemie

Von Beziehungsproblemen bis hin zu Angstzuständen wenden sich Lebensberater in Ottawa zunehmend an Kunden, um Unterstützung zu erhalten, um eine Lücke in den psychiatrischen Diensten zu schließen, die sich nur während der Krise vergrößert. Pandemie.

Carole Blackburn, seit fünf Jahren zertifizierte Lebensberaterin, sagte, dass immer mehr Kunden sie um Hilfe bei Depressionen oder mangelnder Erfüllung bitten. Sie sagte, einige hätten keinen Psychologen finden können.

“Ich denke, es gibt ein größeres Bewusstsein für die Auswirkungen, die ein Trainer auf sehr positive und positive Weise auf das Leben eines Menschen haben kann”, sagte sie.

Sie bemerkte, dass einige Menschen sich des Unterschieds zwischen einem Psychologen und einem Lebensberater immer noch nicht sicher sind.

“Es liegt in unserer Verantwortung als Trainer, dies zu definieren und den Kunden gegenüber offen zu sein, und nicht nur jemanden einzustellen, weil wir unseren Dienstplan füllen wollen”, sagte Blackburn.

Ressourcen fehlen, sagt Experte

In der Regel unterstützt ein Lebensberater wie Blackburn Kunden, die sich in einer Sackgasse befinden und Motivation oder Anleitung benötigen. Blackburn arbeitet mit Kunden zusammen, um Ziele zu setzen und einen Plan zu erstellen, um diese zu erreichen, und versucht, sie mit ihren Entscheidungen vertraut zu machen.

Blackburn sagte, sie rate potenziellen Kunden regelmäßig, stattdessen qualifizierte Psychiater zu suchen.

Für viele haben der Mangel an Finanzmitteln und der Mangel an Fachkräften für psychische Gesundheit jedoch nur begrenzte Möglichkeiten, da die Nachfrage aufgrund der Pandemie steigt.

Well Being Together Canada wurde im vergangenen Frühjahr von der Bundesregierung ins Leben gerufen, um Menschen den Zugang zu psychosozialer Unterstützung zu erleichtern. Seitdem wurde es von mehr als 1,2 Millionen Kanadiern genutzt.

„Wir haben einen historischen Moment erreicht, in dem die Nachfrage so hoch ist, aber die Dienste nicht vorhanden sind, und jetzt können wir diese Dienste nicht plötzlich innerhalb einer Woche oder sogar eines Monats aufrufen und dem Internet zugänglich machen Population. Sagte Nafissa Ismail, außerordentliche Professorin an der School of Psychology der Universität von Ottawa.

Nafissa Ismail, außerordentliche Professorin an der School of Psychology der Universität von Ottawa, sagt, dass es in Kanada an Ressourcen für psychische Gesundheit mangele. (Studio Dwayne Brown)

Ismail sagte, dass Trainer wie Blackburn einen enormen Wert bieten können, aber psychische Gesundheitsprobleme müssen zuerst von einem engagierten Fachmann behandelt werden.

“”[Life coaches] kann wirklich helfen, eine Person auf die nächste Stufe zu bringen … aber sie kann das nur tun, wenn die Person bereits gesund ist “, sagte Ismail.

Rekrutierung verdreifacht

Die Coaching Academy of Canada begrüßt nach eigenen Angaben 30 zukünftige Life Coaching-Studenten pro Monat und verdreifacht die Anzahl der Rekruten vor der Pandemie.

Allie Sevani, 32, eine relativ neue Trainerin mit einer kleinen Kundenliste, sagte, es gebe einen deutlichen Unterschied zwischen ihrer Rolle und der einer psychiatrischen Fachkraft.

“”[Psychologists] Konzentrieren Sie sich mehr auf Dinge wie tief verwurzelte Themen, Traumata, einige Dinge aus der Kindheit, während Sie das Leben coachen…. Es geht mehr um die tägliche Arbeit an Ihren täglichen Gewohnheiten und den Aufbau Ihrer Denkweise “, sagte sie.

Allie Sevani sagte, sie habe angefangen, sich mit Lebensberatung zu beschäftigen, als sie nach ihrer Einwanderung nach Ottawa keinen Therapeuten finden konnte. (Allie Sevani)

Sie sagte, wenn ein Klient etwas vorbringt, das über den Rahmen seines Fachwissens hinausgeht, empfiehlt sie, sich an einen zugelassenen Psychologen zu wenden.

Dennoch glaubt sie, dass sie Menschen helfen kann, die emotionale Unterstützung benötigen, insbesondere wenn sie diese nicht anderswo finden können.

“In der Pandemie haben die Menschen sicherlich nach anderen Wegen gesucht, um Hilfe zu suchen, und die meiste Zeit mit psychischer Gesundheit geht es um eine tiefere Verbindung”, sagte sie. “Die Leute wollen nur verstanden werden.”