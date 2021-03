Trainer Daley besteht darauf, dass die Sunshine Girls der U21 trotz der Absage der Netball-Weltmeisterschaft auf der Hut bleiben sollen

Der legendäre Schlagzeuger von West Indies, Viv Richards, zögerte, das Talent der Spieler, die derzeit für das Team von West Indies verfügbar sind, mit denen seiner besten Spieler zu vergleichen, da er der Meinung ist, dass die Epochen einfach zu unterschiedlich sind.

Richards vertrat die Westindischen Inseln fast zwei Jahrzehnte lang, nachdem er 1974 sein Debüt feierte. Während des größten Teils seiner Karriere galten die Windies als das beste Cricket-Team der Welt und gewannen in dieser Zeit zwei Weltmeisterschaften.

Der Master Blaster, wie er sonst genannt wird, hat neben einigen der größten Spieler des Spiels gespielt, darunter Clive Lloyd, Desmond Haynes, Gordon Greenidge und die Bowler Malcolm Marshal, Joel Garner, Collin Croft und Michael Holding, um nur einige zu nennen. , unter seinen Teamkollegen aufgeführt. Vor kurzem ist das Team von dieser Art der Dominanz abgefallen.

Für einige ist der Vergleich der Qualität zwischen dem damals regional verfügbaren Talent und der aktuellen Ernte ein offener und geschlossener Fall mit einer überwältigenden Präferenz für das erstere. Für Richards ist es jedoch nicht so einfach.

“Es ist immer schwierig für Sie, Vergleiche zwischen dem, was gestern passiert ist, und dem, was heute passiert, anzustellen, weil ich denke, dass sich das Spiel auch weiterentwickelt hätte”, sagte Richards dem Antigua Observer.

“Es gibt viele Dinge, die Sie gestern gehabt hätten, die heute (fehlten), und viele Dinge, die Sie heute hatten, fehlten gestern, daher ist es für jeden Einzelnen eine schwierige Aufgabe, Vergleiche anzustellen”, fügte er hinzu.

Er besteht darauf, dass Spieler aus jeder Epoche die Arbeit erledigen können, unabhängig von den Herausforderungen.

„Ich würde das am besten so sehen, wenn wir zur Arbeit aufgefordert wurden, denn denken Sie daran, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt nicht alle gleich alt sind. Wenn man bedenkt, wie alt wir alle gespielt haben und was uns damals präsentiert wurde, haben wir den Job erledigt und man kann die Leute heute bitten, genau das Gleiche zu tun. Ich glaube nicht, dass ich eine endgültige Antwort darauf geben kann, welcher Zeitraum der beste war, und auf jeden, der einen Vergleich anstellte. Aber all diese Menschen haben Gutes getan, als sie kamen “, sagte er.