Tottenham in Führung, nachdem Son Heung-min den Siegtreffer gegen Watford verlängert hat

Son Heung-min markierte seinen 200. Premier-League-Einsatz mit dem einzigen Tor des Spiels beim 1:0-Sieg gegen Watford, der Tottenham an die Spitze der internationalen Tabelle bringt.

Sons Freistoß in der ersten Halbzeit machte den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften im Norden Londons aus und bedeutet, dass Nuno Espirito Santo der erste Spurs-Boss ist, der seine ersten drei Ligaspiele seit Arthur Rowe im Jahr 1949 gewinnt.

Alle drei erzielten nach knappen Siegen gegen Manchester City und Wolves ein 1:0 und – da sie die einzige Mannschaft mit einer 100%igen Bilanz in ihren ersten drei Spielen sind – gibt es zu Beginn der Saison Optimismus, dass Nunos Team es möglicherweise herausfordern kann für die ersten vier.

Sie werden noch schwereren Prüfungen ausgesetzt sein, denn obwohl Watford konkurrenzfähig war, hatten die Gastgeber immer noch die Kontrolle.

Watfords Sohn Heung-min (links) und Moussa Sissoko – die Tottenham diese Woche verlassen haben (Mike Egerton / PA)

Moussa Sissoko wurde auf der Seite von Watford benannt, weniger als 48 Stunden nach seinem 3-Millionen-Pfund-Transfer von Spurs, die von seiner Aufnahme überrascht waren.

Watford nahm den Franzosen vor der Frist um 12 Uhr mittags auf und der Deal wurde gemacht, um ihn verfügbar zu machen.

Und Spurs mussten es fast bereuen, den Deal nicht verschoben zu haben, als Sissoko kurz davor war, ein Tor für seine neue Mannschaft in der ersten Minute zu erzielen.

Nachdem Spurs einen Strafantrag abgelehnt hatte, stürmten die Hornets nach links durch den gefährlichen Emmanuel Dennis und als der Ball am langen Pfosten auf Sissoko fiel, traf er Juraj Kucka, dessen Torschuss vom Kopf von Eric Dier abgeblockt wurde.

Im Gegensatz zu ihrem Sieg am ersten Tag gegen Manchester City lag es in der Verantwortung der Spurs, anzugreifen und Chancen zu erarbeiten.

Ein schwerer Schlag hätte fast zum Auftakt geführt, als Japhet Tangangas Rückzug aus der Byline von Steven Bergwijn begrüßt wurde und sein Schuss von William Ekong gut geblockt wurde.

Tanganga war erneut aus einer Standardsituation involviert, als er einen losen Ball in Richtung Tor schickte, aber Daniel Bachmann rettete mit den Füßen.

Der Durchbruch gelang in der 42. Minute, als Son seinen historischen Auftritt mit einem Tor markierte.

Das glaubte er jedoch nicht, denn sein linker Freistoß blieb allen entgangen, wurde von Bachmann falsch eingeschätzt und fand seinen Weg ins lange Eck.

Die Geschichte geht weiter

Sissoko drohte erneut zu beschädigen, als Watford einen guten Start in die zweite Halbzeit erwischte und zur Unterschrift und Flanke für Ismaila Sarr vordrang, deren Schuss abgewehrt wurde.

Harry Kane wurde bei seiner Rückkehr vereitelt (Mike Egerton / PA)

Da die Hornets auf der Suche nach einem Ausgleich in Zukunft mehr bieten werden, eröffnete dies den Gastgebern die Möglichkeit zum Konter und sie waren in der 67. Minute nur wenige Zentimeter von einer Sekunde entfernt.

Son fütterte Harry Kane und der englische Kapitän wählte Dele Alli mit einem perfekt gewichteten Pass, aber Allis erster Schuss ging knapp am Pfosten vorbei.

Spurs suchte nach einer Sekunde und der eingewechselte Lucas Moura zwang Bachmann mit einem Schuss durchs Tor zu einer flachen Parade, dann musste der österreichische Keeper versuchen, den abgefälschten Freistoß von Pierre-Emerick Hojbjerg abzuwehren.

Kane hatte in den letzten 10 Minuten zwei schnelle Chancen, das Spiel zu beenden, da er eine Flanke von Moura am langen Pfosten und dann einen gut gehaltenen Schuss von Bachmann in der resultierenden Ecke nicht treffen konnte.