Tom Clancys The Division Heartland wurde als frei spielbar angekündigt

Ubisoft hat ein neues kostenloses Spiel im The Division-Universum angekündigt: Tom Clancys The Division Heartland. Kernland befindet sich in der Entwicklung im Red Storm Studio von Ubisoft. sagte der Herausgeber am Donnerstagund sollte 2021 oder 2022 veröffentlicht werden.

Details zum neuen Spiel sind schlank; Ubisoft hat angerufen Kernland Ein “eigenständiges Spiel, das keine Vorkenntnisse in der Serie erfordert”, sagte aber, dass das Spiel “eine völlig neue Perspektive auf das Universum in einer neuen Umgebung bieten wird”. Laut Ubisoft geschieht dies auf Konsolen, Windows-PCs und in der Cloud.

Ein genaues Exit-Fenster wurde nicht angegeben – nur 2021 bis 2022 – sondern Ubisoft tat Stellen Sie einen Link für Spieler bereit um auf einen ersten Test des Spiels zuzugreifen. Kein Wort darüber wann KernlandDie Tests beginnen.

Ubisofts neuestes Divisionsspiel, Tom Clancys Die Division 2wurde im März 2019 veröffentlicht. Das von Massive Entertainment (mit Unterstützung von Red Storm) entwickelte Spiel spielt nach dem Ausbruch des Virus im Jahr 2016 in Washington, DC. Tom Clancy ist die Division In New York. Die Spieler sind Agenten der fiktiven Strategic Homeland Division und versuchen, die Dinge inmitten einer verheerenden Pandemie unter Kontrolle zu halten. Angenommen Kernland Namen, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass das letzte Spiel im ländlichen amerikanischen Mittleren Westen stattfinden wird.

In Bezug auf das Gameplay hat Ubisoft nicht angegeben, welches Format Kernland werde nehmen. Es ist möglich, dass Ubisoft in die Fußstapfen von Epic Games und Electronic Arts tritt und ein Battle Royale-Spiel wie dieses erstellt Vierzehn Tage oder Apex Legends. So etwas wie Riot Games Wertschätzung, das ein Fünf-gegen-Fünf-Spiel ist, ist ebenfalls möglich.

Ubisoft hat außerdem angekündigt, dass ein neues Division-Spiel auf dem Handy verfügbar sein wird. Weitere Informationen sind “zu einem späteren Zeitpunkt” verfügbar.