Thorn enthüllt SSL-Details zum Alpenweltcup-Projekt 2020

Es ist Hochsommer und perfekt für eine Geschichte über ein alpines Beleuchtungsprojekt für den Schneesport, oder? Nun, wir können nicht vorhersagen, wann Details zu einem Solid State Lighting (SSL)-Projekt bekannt werden, und Thorn (eine Marke von Zumtobel) hat gerade Details eines Projekts veröffentlicht, das Ende 2020 am Arlberg in Österreich debütierte. In der Nähe der Flexenarena-Gondelbahn in Zürs, in der der Alpenweltcup 2020 zum Auftakt der Alpinsportsaison 2020/2021 ausgetragen wurde, wurde eine geschichtete LED-Beleuchtung installiert. SSL in Kombination mit Steuerungen erfüllt auf einzigartige Weise die strengen Beleuchtungsanforderungen für HDTV-Sendungen sowie die wärmere, dezentere Beleuchtung, die für den täglichen Gebrauch erforderlich ist.

Wir haben in den letzten zehn Jahren viele LED-Beleuchtungsprojekte in professionellen Sportstätten abgedeckt. Zunächst wollten Stadionbesitzer/-manager auf LEDs umsteigen, um Energie zu sparen, ohne sich zu viele Gedanken über die Qualität machen zu müssen. Schnell verlagerte sich der Fokus auf die Lichtqualität für Sportler, für Zuschauer auf der Live-Site und für Zuschauer, die immer reichhaltigere Videostreams genießen. Vielleicht war es der Super Bowl der National Football League 2015 in Glendale, Arizona, bei dem die Erfahrung des Zuschauers zum ersten Mal hervorgehoben wurde.

In Europa drehten sich ähnliche Geschichten um den Fußball oder den europäischen Fußball. Zum Beispiel wandte sich der FC Sevilla in Spanien 2017 der LED-Beleuchtung zu. Mit dem Wechsel zum Alpinsport teilte sich die Beleuchtung der Veranstaltungsorte einige der gleichen Herausforderungen wie der Feldsport. Die Slalom- und Riesenslalom-Rennen, die in der Flexenarena stattfinden, erfordern Kameras, um die dynamischen Bewegungen zu erfassen, und erfordern hohe Lichtverhältnisse. Aber der Ort würde auch erfordern, dass die Beleuchtung mit der reflektierenden Oberfläche des Schnees funktioniert. Und schließlich musste die Beleuchtung Modi haben, die an die Anforderungen der Praxis und der Freizeit angepasst sind und die Lichtverschmutzung auf der Piste oder der Skipiste von 375 m minimieren.

Das Ingenieurbüro Peter Samt übernahm die Aufgabe der Außenbeleuchtung, bei der der Wettbewerb eine vertikale Mindestbeleuchtungsstärke von 1200 lx forderte, während die horizontale Beleuchtungsstärke minimiert wurde, die Blendung verursachen würde. Das Designteam wählte Thorn Altis Flutlichter zum Teil wegen der einzigartigen Optik, die in den Leuchten verwendet wird. Die Leuchten lieferten die für die Kamera erforderliche Beleuchtungsstärke und vertikale Gleichmäßigkeit.

Die Installation basiert auf 12 Pfosten von 22 m, von denen sechs auf beiden Seiten des Gleises installiert sind. Die Pfosten waren über die Länge der Strecke 60 m voneinander entfernt. Die Pfosten waren im Gleisabstand 55 m voneinander entfernt. Jeder Mast beherbergt 17 Leuchten. Und die Einrichtung ist relativ komplex. Das Design basiert auf einer Mischung aus symmetrischer und asymmetrischer Optik. Darüber hinaus enthält SSL sowohl 5700K-CCT-Leuchten für hohe Lichtstärken als auch helles weißes Licht, das für das Fernsehen erforderlich ist, und 3000K-Leuchten für andere Zwecke.

Das Designteam versuchte, eine Einheitlichkeit zu schaffen und gleichzeitig Streulicht zu vermeiden. Letztlich entsprach das Design der europäischen Norm EN 12193 für Sportbeleuchtung und der österreichischen Lichtschutzverordnung.

Die Steuerung spielte eine entscheidende Rolle bei der projektgerechten Auslegung. Das Team installierte das Zumtobel Litecom-System, das eine präzise Steuerung jeder einzelnen Leuchte ermöglichte. Für Freizeitaktivitäten können die 5700K-Leuchten ausgeschaltet und die 3000K-Leuchten auf die niedrigste Einstellung gedimmt werden. Bei einigen Trainingsaktivitäten kann die Beleuchtung auf ein Niveau zwischen dem Freizeitminimum und den für das Fernsehen erforderlichen hellen Lichtern eingestellt werden. Mit einem Smartphone oder Tablet kann die Lichtstärke angepasst werden.

Thorn hat ein Video über das Projekt gepostet. Das klingt interessant. Sie können sehen, wie die Leuchten am Boden an Mast und Tragkonstruktion befestigt und dann in Position gehoben wurden. Außerdem enthält das Video Ski-Action-Clips, die das Projekt in Aktion zeigen.

