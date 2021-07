Munich Re und ERGO investieren in CO2-Ausstiegsprogramm von EIT Climate-KIC

In den Nachrichten

Eine große deutsche Unternehmensgruppe will durch das neue Kohlenstoffentfernungsprogramm EIT Climate-KIC ClimAccelerator Start-up-Lösungen beschleunigen, die Kohlendioxid aus der Luft entfernen.

Die Versicherungsgruppe, in Partnerschaft mit EIT Climate-KIC, Technische Universität Delft (TU Delft) und die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Zürich), wird in diesem Jahr dazu beitragen, Innovation in Klimaschutz zu verwandeln, indem sie Lösungen zur CO2-Elimination unterstützt.

Das Carbon Removal Program unterstützt technologische und naturbasierte Lösungen wie Aufforstung, direkte Luftabscheidung, Biokohle und bioenergiebasierte Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Die ausgewählten Start-ups profitieren von Training, Finanzierung, Mentoring und Zugang zu Netzwerken.

Seit 2017, Münchener Rück und DESHALB Die Mitarbeiter haben angehende Unternehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut und 20 Start-ups durch ein spezielles Business-Innovationsprogramm mit den EIT Climate-KIC Entrepreneurship-Programmen entwickelt.

„Die Münchener Rück ist seit Jahrzehnten führend im Bereich Klima. Dieses Projekt zu neuen Klimatechnologien mit Experten der Universität Delft und der ETH Zürich zeigt die Fähigkeit von Munich Re, innovative Lösungen für komplexe globale Herausforderungen zu suchen. Lösungen zur CO2-Abscheidung werden eine Schlüsselrolle bei der Verlangsamung der globalen Erwärmung spielen. Mit unserem Engagement im EIT Climate-KIC ClimAccelerator wir ermöglichen diese Lösungen“, sagt Silke Jolowicz, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Munich Re.

Der überarbeitete EIT Climate-KIC ClimAccelerator ist das führende Programm für Klimaunternehmer, das auf einer Klimafolgenmethodik basiert. Durch die Verbindung von Start-ups mit Experten aus der Cleantech-Branche schaffen beschleunigte Lösungen schnell einen neuen positiven Standard für das Klima in ganz Europa.

„Nach zehn Jahren Vorarbeit und gesammelter Erfahrung konzentriert sich ClimAccelerator nun auf die Notwendigkeit eines systemischen Wandels, um positive Klimalösungen und eine radikale Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Regierungen, Industrien und den Schritten zu beschleunigen. Diese Partnerschaft legt den Grundstein, um CO2-Minderungslösungen auf die nächste Stufe zu heben, um Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen“, sagte Kirsten Dunlop, CEO von EIT Climate-KIC.

Munich Re und ERGO organisierten ihre sechste Phase des Beschleunigers im Oktober 2020 und unterstützte vier tragfähige Start-ups im ehemaligen EIT Climate-KIC Accelerator-Programm mit einer Vielzahl von Spezialitäten, die von Anwendungs-Betatests bis hin zu Versicherungslösungen reichen. In nur wenigen Monaten hat sich das EIT Climate-KIC-Programm bereits als vorteilhaft für den Wohn-Ladeanschluss erwiesen, HeyCharge.

„EIT Climate-KIC hat unsere Erwartungen bereits übertroffen. Schulungen und finanzielle Unterstützung sind sehr hilfreich. Wir profitieren am meisten von dem Expertennetzwerk und dem Mentoring, das wir erhalten“, sagte Chris Cardé, CEO und Gründer von HeyCharge.

Der nächste Gründerkreis erwartet Mentoring, finanzielle Unterstützung und fachliche Beratung durch Kooperationspartner. Bewerbungen für das ClimAccelerator Carbon Removal-Programm starten im August. Weitere Informationen finden Sie unter: https://climaccelerator.climate-kic.org.