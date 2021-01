Die Herzogin von Cornwall startet ihre erste Lesesaalsaison

Raffinerie 29 Vereinigtes Königreich

Eine kurze, aber notwendige Einführung in WandaVision (weil es komisch wird)

Die erste Serie im mit Spannung erwarteten Rollout von Disney + Superhelden ist WandaVision, ein trippiges Abenteuer mit Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany). WandaVision, die erste Veröffentlichung von Marvel Cinematic Universe seit fast zwei Jahren, bietet den Fans einen Platz in der ersten Reihe im buchstäblichen Chaos von Wandas Geist. Als eines der ersten Projekte in der Phase-4-Reihe der MCU werden die Ereignisse von WandaVision zweifellos einen Einfluss auf die Flugbahn aller verbleibenden Filme und Filmvorführungen für den nächsten Zeitraum haben. Die ersten Trailer für die neue limitierte Serie sind jedoch… gelinde gesagt verwirrend. Wanda ist nicht ganz sie selbst und etwas stimmt nicht mit der Welt um sie herum. Und Vision ist trotz des brutalen Mordes an Thanos (Josh Brolin) in Avengers: Infinity War immer noch da. Es genügt zu sagen, dass die Dinge in der MCU komisch werden. Bevor Sie sich in der Soße von Wandas alternativen Realitäten verlieren, lesen Sie diese hilfreiche Grundierung, die Aufschluss darüber gibt, wie die Scharlachrote Hexe in dieser vom Fernsehen inspirierten Welt gelandet sein könnte – und was dies für den Rest der Welt bedeuten könnte. 'Universum. Wann und wo findet WandaVision statt? WandaVision findet kurz nach den Ereignissen von Avengers: Endgame statt, was viel für die Serie auf Handlungsebene erklärt. Im ursprünglichen Disney + ließen sich Wanda und Vision glücklich in einem idyllischen Vorort namens Westview als Ehemann und Ehefrau nieder. Sie sind ein typisches Paar in der Nachbarschaft – außer mit Kräften – und sie leben endlich das Leben, von dem sie immer geträumt haben. Nein Thanos. Keine Rächer. Den Tag nicht retten. Aber … ist Vision nicht tot? Nun … ja, das ist es. Als Thanos und seine Schergen des Dunklen Ordens zum ersten Mal auf der Erde ankamen, töteten sie Vision, indem sie den Gedankenstein entfernten, der ihn fütterte. Selbst nachdem Thanos endgültig besiegt worden war, führte Tony Starks (Robert Downey Jr.) letzte Opferhandlung zur Zerstörung aller Steine, was bedeutet, dass Vision nicht wieder zum Leben erweckt werden kann. Das heißt aber nicht, dass er für immer weg ist, zumindest nicht in Wandas Kopf. Ist das, was in WandaVision passiert, real? Wandas Fähigkeiten sind extrem mächtig; Mit seiner Chaosmagie kann der Superheld Energie erzeugen, um Dinge durch Telekinese geschehen zu lassen, Kraftfelder zu erzeugen und sogar zu fliegen. Noch wichtiger ist, dass ihre Macht es ihr ermöglicht, die Realität, wie wir sie kennen, wesentlich zu verändern, was wahrscheinlich in WandaVision geschieht. Denken Sie darüber nach: Nach der Dezimierung von Thanos wurde der Frieden im Universum wiederhergestellt, und fast alle außer Tony und Vision überlebten die Schlacht. Wanda war ursprünglich bereit, das Schicksal der Welt in Gefahr zu bringen, damit sie ihren Roboterliebhaber nicht verlieren musste – sie nimmt definitiv den Tod von Vision. Was wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich die Kombination ihrer Trauer und ihrer Kräfte, die eine zerbrochene Realität schaffen, in der sie und Vision ein "normales" Leben zusammen führen können. Wie wird sich die Handlung von WandaVision auf die MCU auswirken? Wenn Sie Marvel-Filme lange genug gesehen haben, wissen Sie, dass alles mit einer größeren Handlung zusammenhängt, und WandaVision ist keine Ausnahme. Es wurde bestätigt, dass Olsen in der Horror-Fortsetzung von Doctor Strange (Doctor Strange im Multiversum of Madness) zu sehen ist, und die realitätsverändernde Handlung der Disney + -Serie spielt definitiv in die Idee von ein Multiversum. Elizabeth Olsen hat kürzlich bei einem Auftritt bei Good Morning America angedeutet, dass die Geschichten viel mehr miteinander verflochten sind, als Sie denken. "In Marvel können wir nie viel darüber reden", neckte Olsen in der Morgenshow, "aber ich denke, WandaVision ist eine natürliche Weiterentwicklung dessen, was in Doctor Strange 2 passiert."