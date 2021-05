Tam erwartet, dass AstraZeneca-Begünstigte den zweiten Impfstoff wählen können

Am 17. Mai 2021 geht ein Mann an der Beschilderung eines COVID-19-Massenimpfzentrums auf dem Campus der Universität von Toronto in Mississauga, Ontario, vorbei. Nathan Denette / Die kanadische Presse

Kanadas Chief Public Health Officer sagte am Dienstag, dass sie erwartet, dass Kanadier, die in der ersten Impfrunde Oxford-AstraZeneca erhalten haben, entscheiden können, welchen Impfstoff sie für ihre zweite Dosis erhalten.

Dr. Theresa Tams Kommentare kamen Stunden, nachdem eine kleine spanische Studie zum Mischen und Paaren von Impfstoffen berichtet hatte, dass die Verabreichung eines Pfizer-BioNTech-Impfstoffs für die zweite Dosis nach AstraZeneca sicher ist und doppelt so viele Antikörper produziert wie eine zweite Dosis von AstraZeneca.

Das National Advisory Committee on Immunization, bekannt als NACI, wartet noch auf weitere Daten aus einer anderen Mix-and-Match-Studie in Großbritannien, aber Dr. Tam sagte, dass Ratschläge zu den zweiten Dosen fertig sein sollten, bevor die meisten Menschen ihre zweite erhalten. Impfung.

“Es ist wahrscheinlich, dass Menschen in Kanada, die eine Dosis AstraZeneca erhalten haben, die Wahl zwischen ihrer zweiten Dosis haben”, sagte sie auf einer Pressekonferenz in Ottawa.

Die Entscheidung könnte mehr als 2,1 Millionen mit AstraZeneca geimpfte Personen betreffen und steht hauptsächlich im Zusammenhang mit Sicherheitsbedenken für diesen Impfstoff. Dr. Tam sagte, dass es jetzt 21 bestätigte Fälle von impfstoffinduzierter thrombotischer Thrombozytopenie oder VITT gibt, der seltenen, aber schwerwiegenden Blutgerinnungsstörung, die möglicherweise mit AstraZeneca zusammenhängt.

13 weitere Fälle werden untersucht. Drei Frauen starben.

NACI teilte letzten Monat mit, dass Personen mit geringem Risiko, an COVID-19 zu erkranken, Pfizer oder Moderna erhalten sollten, was viele zu der Frage veranlasste, ob sie das Risiko einer weiteren Dosis AstraZeneca eingehen sollten.

Dr. Tam und Gesundheitsminister Patty Hajdu sagten, dass es unabhängig von der Art genügend Dosen des Impfstoffs für AstraZeneca-Begünstigte geben wird.

“Ich denke, jeder freut sich darauf, sicherzustellen, dass Menschen, die die erste Dosis AstraZeneca erhalten haben, die Möglichkeit haben, diese zweite Dosis zu erhalten”, sagte Dr. Tam.

Sie sagte, ein weniger physisch entfernter Sommer werde davon abhängen, die Fallraten zu senken, weniger Krankenhauspatienten zu haben und mehr Impfstoffe in die Arme zu bekommen. Sie sagte, wenn 75% der berechtigten Kanadier – im Moment sind es Menschen über 12 Jahre – eine Dosis und 20% beide Dosen bekämen, könnte der Sommer das Versprechen von Gartengrills, Camping, Picknicks im Freien und Abenden mit Freunden einhalten. Restaurant Terrasse.

“Wir sind noch nicht da, aber ich hoffe wirklich, dass einige Impfstoffe schnell in die Arme gelangen”, sagte sie.

Bis Dienstag erhielten etwa 17,6 Millionen Kanadier mindestens eine Dosis oder 55% der Menschen über 12 Jahre. Weitere 1,5 Millionen Menschen haben beide Dosen oder etwa 4,5% der in Frage kommenden Gruppe.

Viele Provinzregierungen folgen nicht den nationalen Vorschlägen. Der Premierminister von Saskatchewan, Scott Moe, der sagte, 75% der über 40-Jährigen hätten jetzt eine Dosis, beabsichtigt, wie geplant am 30. Mai in die erste Phase der Wiedereröffnung überzugehen.

Dies bedeutet, dass in weniger als zwei Wochen Restaurants für eingeschränkte Dienstleistungen in Innenräumen geöffnet werden können und Menschen mit bis zu 10 Personen innerhalb oder außerhalb von Privathäusern in Kontakt treten können.

Saskatchewan sagte, es sei geplant, Anfang Juni mit der Impfung von Teenagern zu beginnen, mit der Hoffnung, dass die meisten 12- bis 17-Jährigen geimpft werden, bevor die Schule für den Sommer vorbei ist.

Die Provinz hat auch einen Plan veröffentlicht, mit der zweiten Dosis zu beginnen, wodurch die erwartete Wartezeit für die meisten Menschen von 16 auf 13 Wochen reduziert wird.

Quebec sagte am Dienstag, dass 75% aller Erwachsenen eine Dosis erhalten hatten oder ihren ersten Termin geplant hatten.

Der Premierminister von Quebec, François Legault, hat einen detaillierten, monatelangen Wiedereröffnungsplan vorgestellt, der in den nächsten zwei Wochen mit der vollständigen Wiedereröffnung der meisten Schulen in Quebec beginnen wird. Damit werden alle Ausgangssperren in der Provinz am 28. Mai beseitigt und es den Menschen ermöglicht, sich mit bis zu 15 Personen zu versammeln acht Menschen in ihren Hinterhöfen.

Herr Legault sagte, dass, wenn 75 Prozent. 100 Quebecer über 12 erhielten beide Dosen bis Ende August, die landesweite Anforderung an öffentliche Gesichtsmasken wird aufgehoben.

Dr. Tam sagte, es handele sich nicht nur um Impfstoffe, sondern auch um den COVID-19-Spiegel, und auch an dieser Front gebe es viele positive Anzeichen.

Als Kanada am Dienstagmorgen den grimmigen Meilenstein von 25.000 COVID-19-Todesfällen erreichte, stieg die Zahl der täglichen Todesfälle letzte Woche von 49 auf 43.

Die durchschnittliche Anzahl neuer täglicher Fälle ist von 7.275 auf 5.600 gestiegen. Die Anzahl der Krankenhausaufenthalte ist von 4.000 auf rund 3.600 gesunken, und die Anzahl der Menschen auf der Intensivstation ist letzte Woche von 1.400 auf 1.300 gesunken. Dr. Tam sagte jedoch, dass diese beiden Marker immer höher sind als was ist bequem.

Sie warnte davor, dass eine zu frühe Wiedereröffnung schädlich sein könnte.

Sie warnte davor, dass eine zu frühe Wiedereröffnung schädlich sein könnte.

“Wir müssen auf diesem Abwärtstrend sehr vorsichtig sein”, sagte sie. „Ich kann dir momentan nicht sagen, wann wir dem auf den Grund gehen werden. Beim letzten Mal sind wir nur zwei Drittel der Kurve hinuntergegangen, und dann sind wir mit einer gewissen Lockerung der restriktiven Maßnahmen wieder hochgekommen. Und so besteht immer noch die Möglichkeit, dass es passieren wird, wenn wir nicht aufpassen.

