Taiwanesischer Olympia-Eisschnellläufer von Kritikern bedrängt, weil er chinesische Mannschaftskleidung trägt

Huang Yu-ting, eine taiwanesische Eisschnellläuferin, die an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teilnimmt, löste eine Gegenreaktion aus, nachdem sie auf Instagram einen Videoclip gepostet hatte, der sie während einer Trainingseinheit in einer chinesischen Teamuniform zeigt.

In dem Musikvideo ist Huang in einem schwarzen Outfit mit roten Ärmeln und dem Schriftzug „China“ auf der Rückseite der Uniform zu sehen. Berichten zufolge erhielt sie die Uniform von einem chinesischen Konkurrenten geschenkt und wollte sie als Zeichen der Freundschaft tragen.

Seit der Post viral wurde, haben viele taiwanesische Internetnutzer ihre Wut und Missbilligung über die Outfit-Wahl des 33-Jährigen zum Ausdruck gebracht. Mehrere Benutzer sagten, Huang habe Taiwan falsch dargestellt, während andere sagten, sie diene als Propagandainstrument für China. Einige Kommentatoren hatten Huang sogar aufgefordert, die chinesischen Teammitglieder zu bitten, „Chinese Taipei“-Outfits zu tragen. Taiwan News berichtet.

Gemäß Süd China morgen Postsagte Cheng Yun-peng, ein taiwanesischer Politiker und Mitglied des Legislativ-Yuan, dass Huang sich der heiklen politischen Frage zwischen Taiwan und Japan hätte bewusster sein sollen, bevor er ein Video in chinesischer Uniform veröffentlichte.

Wu Hsiang-fui, ein taiwanesischer Autor, drückte in einem Facebook-Beitrag ebenfalls seine Meinung aus, dass, obwohl Huang Taiwan repräsentierte und die Gelder der Insel zur Unterstützung seiner Ausbildung verwendete, seine Handlungen nicht akzeptabel und respektlos gegenüber der Welt seien.

In Eins Facebook-Post Am späten Mittwoch dankte Huang ihren Anhängern dafür, dass sie sie angefeuert hatten, und erklärte, dass das Video entfernt wurde, nachdem sie eine Flut negativer Kommentare und privater Nachrichten erhalten hatte.

„Sport ist Sport und in der Welt des Sports machen wir keinen Unterschied zwischen Nationalitäten. Nach den Spielen sind wir alle gute Freunde“, schrieb sie laut der South China Morning Post. Sie bat dann darum, dass die Menschen das taiwanesische Team trotz der Gegenreaktionen ihrer Aktionen weiterhin unterstützen.

Während einige kommentierten, dass Huang eine freundliche Geste machte und es nur während des Trainings trug, glauben viele andere immer noch, dass die Handlungen des 33-Jährigen falsch waren, um nicht politisch bewusster zu sein. .

Trotz der Forderung, Huang zusammen mit ihrer Akkreditierung von den Spielen zu entfernen, sagte die taiwanesische Sportbehörde, sie werde sie nicht von den Spielen entfernen, da sie das Video entfernte und sich entschuldigte.

