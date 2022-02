NSO Group Rival Spyware Firm half auch beim Hacken von iPhones

Foto : Jaap Arriens/NurPhoto ( iStock von Getty Images )

Als Überwachung Kontroversen wütete in Bezug auf den israelischen Spyware-Anbieter NSO Group, eine andere weniger bekannte Spyware-Firma aus Israel half offenbar ebenfalls Hacken iPhone auf der ganzen Welt.

Reuters Berichte dass die Firma QuaDream ein kleinerer, „unauffälliger“ Überwachungsanbieter ist, der dennoch ähnliche Hacking-Fähigkeiten wie NSO hat und tatsächlich teilweise von zwei ehemaligen NSO-Mitarbeitern gegründet wurde. Das anscheinend in Tel Aviv ansässige Unternehmen hatte bisher nicht viel Aufmerksamkeit in der US-Presse, aber wie NSO hat auch QuaDream „viele der gleichen Schwachstellen“ in Apples Software ausgenutzt, um seinen Kunden zu helfen, iPhone-Nutzer zu hacken, berichtet Reuters.

QuaDream verkauft Berichten zufolge einen „Zero-Click“-Exploit, einen hinterhältigen Cyberangriff, der Telefone unbemerkt kompromittieren kann, ohne dass dies erforderlich wäre Phishing. Dieses Kunststück, das glücklicherweise REIGN genannt wird, gilt als nahezu identisch mit GEWALTSAMES EINDRINGEN, ein gefürchteter NSO-Cyber-Exploit, der laut Google-Forschern als „einer der technisch ausgeklügeltsten Exploits“ gilt, der je produziert wurde der es analysiert hat.

Ebenso scheint die Spyware von QuaDream beängstigende Fähigkeiten zu haben, die vollständig und vollständig in das digitale Leben einer Person eindringen können. Reuters schreibt, dass REIGN die Fähigkeit hat:

… die Kontrolle über ein Smartphone übernehmen, Sofortnachrichten von Diensten wie WhatsApp, Telegram und Signal sowie E-Mails, Fotos, Textnachrichten und Kontakte abrufen, heißt es in zwei Produktbroschüren aus den Jahren 2019 und 2020, die von Reuters überprüft wurden. Zu den Funktionen der „Premium Collection“ von REIGN gehörten laut einer Broschüre „Echtzeit-Gesprächsaufzeichnungen“, „Kameraaktivierung – vorne und hinten“ und „Mikrofonaktivierung“.

Über den Kundenstamm von QuaDream ist nicht viel bekannt, obwohl das Unternehmen offenbar im Auftrag der Regierungen von Saudi-Arabien, Mexiko und Singapur gearbeitet hat, berichtet Reuters. Laut der Verkaufsstelle könnte es auch für die indonesische Regierung funktioniert haben.

Israel ist wohlhabend Überwachungsindustrie und wäre einer der Größten Cyberwaffen-Hubs auf der ganzen Welt verbreitet. Vier weitere israelische Überwachungsunternehmen, darunter CobWebs Technologies, Bluehawk CI, Cognyte und Black Cube, waren alle dabei Speer des Unternehmens, das früher als Facebook-Plattformen bekannt war, im Dezember, nachdem bekannt wurde, dass sie an laufenden Spionageaktivitäten beteiligt waren, die auf Zehntausende von Benutzern abzielten.

In die gleiche Richtung gehen NSOs laufende Skandale erhebliches Leid in Israel verursacht haben, wo das Unternehmen beschuldigt wird enge Verknüpfungen mit der Regierung und wurde oft als verwendet diplomatisches Werkzeug. Die jüngsten Enthüllungen über QuaDream werden dieser Situation wahrscheinlich nicht helfen.