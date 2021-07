Syrien behauptet, israelische Luftangriffe zielen auf die nördliche Region Aleppo

Das israelische Flugzeug hat am Montagabend mehrere Raketen auf Ziele in der Nähe der syrischen Stadt Aleppo abgefeuert, berichteten syrische Staatsmedien.

Die staatliche Nachrichtenagentur SANA sagte, die syrische Luftverteidigung habe Angriffe in der Nähe der Stadt al-Safirah südöstlich von Aleppo abgewehrt. Syrische Kriegsanalysten weisen die regelmäßigen Anschuldigungen über militärisches Abhören im Allgemeinen als falsche und bedeutungslose Angeberei zurück.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Opfer und Schäden.

Das in Großbritannien ansässige Syrische Observatorium für Menschenrechte, ein Kriegsbeobachter, der in Syrien Militante vor Ort hat, sagte, die israelischen Angriffe zielten auf Waffenlager von Milizen ab, die vom in der Region operierenden Iran unterstützt werden. Die Gruppe sagte, den Angriffen seien schwere Explosionen gefolgt. Die Waffenlager befanden sich in syrischen Militärposten, teilte die Gruppe mit.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigte eine Reihe von Explosionen in der Umgebung, während ein von SANA gepostetes Video eine Rakete zu zeigen schien, die sich durch den Himmel bewegte, als Flugabwehrfeuer darauf gerichtet wurde.

Die israelischen Streitkräfte haben sich zu den gemeldeten Angriffen nicht geäußert, im Einklang mit ihrer langjährigen Politik, ihre Aktivitäten in Syrien weder zu bestätigen noch zu dementieren.

Aleppo ist eine große Stadt in Nordsyrien, nahe der Grenze zur Türkei und ein seltener – aber nicht beispielloser – Ort für israelische Luftangriffe. Die letzten gemeldeten israelischen Angriffe in der Region stammen aus dem September 2020.

Die IDF hat seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 Hunderte von Angriffen in Syrien gegen Maßnahmen des Iran unternommen, um eine dauerhafte Militärpräsenz im Land aufzubauen und um fortschrittliche und revolutionäre Waffen an Terrorgruppen in der Region, hauptsächlich die Hisbollah, zu transportieren. .

Das Tempo der Angriffe hat sich in den letzten Monaten deutlich verlangsamt.

Dies ist der erste gemeldete israelische Angriff gegen Syrien seit Anfang Juni, als Angriffe auf Luftwaffenpositionen in der Nähe des Dorfes Khirbet al-Tin am Stadtrand von Homs sowie auf ein Waffenlager der libanesischen Terrorgruppe Hisbollah zielten.

Die israelische Luftwaffe traf auch Ziele in mehreren Regionen Syriens, in der Hauptstadt Damaskus sowie in den Provinzen Hama und Lattakia. Bei diesen Angriffen wurden Berichten zufolge elf syrische Soldaten getötet.

AP hat zu diesem Bericht beigetragen