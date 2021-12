Swarovksi übernimmt New Yorks Grand Street

In einer Hüfttasche von Lower Manhattan in der Grand Street prangte Swarovski die Seite eines weißen Gebäudes mit einer unglaublichen Installation. Die provisorische Anzeigetafel zeigt das Modell Adwoa Aboah mit dem Bild aus der funkelnden neuen Urlaubsversion des Juweliers. Das handgemalte Wandbild erstreckt sich über mindestens vier Etagen.

Auf Instagram teilte die Marke den groß angelegten Malprozess. Mehrere Tage lang dekorierte ein Künstlerteam die Wand mit einer warmen Palette von Gold und Braun von einem Turmkran. Scrollen Sie nach unten, um das Video anzusehen.

Das Originalfoto wurde von Mikael Jansson aufgenommen, der Kampagnen und Cover für alle von Beyoncé, Kendall Jenner bis Brad Pitt fotografiert hat. Das neue Wandbild kommt pünktlich zur Weihnachtszeit an, mit dem Bild, das auch auf dem Times Square und in Paris zu sehen ist.

Die Weihnachtskollektion von Swarovski kommt nach der Enthüllung einer von Prominenten getriebenen Collection II-Kampagne Anfang September. Dies ist der nächste Teil des Wonder Lab der Marke – wo Magie und Wissenschaft aufeinandertreffen – und wurde von Creative Director Giovanna Engelbert konzipiert. Die Kollektion ist inspiriert von den Anfängen der Marke als Glashersteller im Jahr 1895 in Österreich.

„In dieser Kollektion wollte ich tiefer in eine Liebesbeziehung zur österreichischen Kunst und Handwerkskunst eintauchen, einschließlich Einflüssen der Wiener Werkstätte und Gustav Klimt, und gleichzeitig die Moderne in die organische Art und Weise bringen, in der Form und Form in ihrer Tradition dargestellt werden können. sagte Engelbert beim Ausstieg aus der Kampagne.

Natürlich ist die Kollektion mutig, hell und schön mit bunten und klobigen Styles. Es bietet die richtige Balance zwischen Portabilität, Y2K-Trendreferenzen und zeitlosen Kleiderschrank-Ergänzungen. „Wir haben Stücke geschaffen, damit jeder mit dem Kristall als Werkzeug für seinen eigenen Ausdruck spielen und experimentieren kann“, sagt Engelbert.