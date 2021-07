Super Falcons stürmen Österreich, um sich auf das Aisha Buhari-Turnier vorzubereiten

Die Nigerian Super Falcons, ein Aufgebot neunmaliger Afrikameister, sind im Rahmen einer intensiven Vorbereitung auf einige der bevorstehenden Herausforderungen, darunter das Fußballturnier, zu einem 8-tägigen Trainingslager in der österreichischen Hauptstadt Wien eingetroffen .

Die Stadt Lagos wird die Einladung von sechs Nationen begrüßen, die im September die Super Falcons, die Black Queens of Ghana, die Indomitable Lionesses of Cameroon, Banyana Banyana of South Africa, Marokko und Mali Tango in festlicher Atmosphäre sehen werden eine funkelnde Trophäe zu Ehren der First Lady von Nigeria, Dr. (Frau) Aisha Buhari.

Insgesamt 26 Spieler sowie technisches und administratives Personal sind im Eventhotel Pyramide Wien mit dem Ziel der totalen Konzentration untergebracht, da Trainer Randy Waldrum versucht, die unterschiedlichen Qualitäten und Fähigkeiten der einzelnen Spieler zu nutzen, um ein besseres und stärkeres Team aufzubauen .

Im Camp der Super Falcons tauchten weiterhin neue Gesichter auf, als Travelling Goals-Trainer Waldrum geeignete nigerianische Damen aus der ganzen Welt auswählte, um den Kader zu verstärken.

Vor der Summer Series-Tour durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Juni, bei der die Falcons gegen Portugal unentschieden spielten und gegen Jamaika knapp verloren und die USWNT ausrichtet, hatten nur wenige nigerianische Ballfans von Yewande Balogun, Onyinyechi Zogg, Nicole Payne und Michelle Alozie gehört. Aber sie waren Teil einer Gruppe, die sich hervorragend mit Profis im Ausland und zu Hause verband und eine interessante Zukunft für die Falken bedeutete.

Nigeria gehört zu den Klubs von nur sieben Ländern, die sich seit Beginn des Wettbewerbs im Jahr 1991 bei jeder Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft qualifiziert haben und daran teilgenommen haben sowie an drei Olympischen Spielen teilgenommen haben.

Waldrum hat noch mehr Perspektiven entdeckt, da die Schwestern Ijeh (Josephine und Evelyn), Megan Ashleigh und Ninuola Dada im Trainingslager in Österreich sind, auch wenn Englands Stürmer Ini-Abasi Umotong in den Kreis des Ewigen Afrikaners zurückkehrt. Meister.

Das Camp in Österreich ist die dritte Rallye, die der nigerianische Fußballverband in diesem Jahr für die Super Falcons veranstaltet, nach einem interessanten Drei-von-Drei-Sieg beim Turkish Women’s Cup in Antalya im Februar und der Summer Series in den USA Jahr. Monat.

Erster Torhüter Chiamaka Nnadozie, Verteidiger Osinachi Ohale, Mittelfeldspieler Ngozi Okobi-Okeoghene und Stürmer Uchenna Kanu, die alle aus dem einen oder anderen Grund die Tour durch die USA verpasst haben, stehen auf dem Spiel. Ein Comeback gibt es auch für Ex-Kapitän Desire Oparanozie sowie Landsmann Ebere Orji.

Der Countdown zum Aisha Buhari Invitational-Frauenturnier hat bereits begonnen, da die Super Falcons darauf bestehen, dass die Trophäe nach der einwöchigen Veranstaltung sicherlich in Nigeria bleiben wird. Die Falcons haben seit der ersten Ausgabe im Jahr 1998 alle bis auf zwei der 11 Auflagen der CAN der Frauen gewonnen.

Südafrikanerin Banyana Banyana hat auch an jeder Ausgabe des CAN der Frauen teilgenommen und auch an zwei Olympischen Spielen teilgenommen. Die Banyana waren die Finalisten für die Falcons bei der letzten Ausgabe des Women’s CAN in Ghana im Jahr 2018.

Die Black Queens of Ghana haben an 10 der 11 Editionen des Women’s CAN teilgenommen und haben auch an drei (3) Editionen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilgenommen. Die Queens waren Falcons-Finalistinnen bei der ersten Women AFCON in Nigeria im Jahr 1998.

Die Löwinnen von Kamerun verloren im Finale der Frauen-CAN 2016 im Ahmadu-Ahidjo-Stadion in Yaoundé mit nur einem Tor gegen Nigeria. Sie haben auch an jeder Ausgabe der CAN der Frauen teilgenommen und auch an zwei Ausgaben der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft teilgenommen, darunter einen Platz in der zweiten Runde.

Mali hat in sieben (7) Ausgaben der CAN der Frauen gespielt und gilt als sehr starkes Team in der WAFU A-Region.

Marokko ist eine der stärksten Mannschaften in der nordafrikanischen Region und die Mädchen haben an zwei Ausgaben der CAN der Frauen teilgenommen.

SUPER FALCON IN ÖSTERREICH

Torhüter: Tochukwu Oluehi (CD Pozoalbense, Spanien); Chiamaka Nnadozie (Paris FC, Frankreich); Geduld Okeke (Bayelsa Queens); Yewande Balogun (Kalifornien-Sturm, USA)

Verteidiger: Glory Ogbonna (Edo Queens); Osinachi Ohale (Madrid CFF, Spanien); Esther Ogbonna (Edo Queens); Chidinma Okeke (Madrid CFF, Spanien); Onyinyechi Zogg (FC Zürich, Schweiz); Nicole Payne (Universität West Virginia, USA); Michelle Alozie (Houston Dash Reserves, Vereinigte Staaten); Megan Ashleigh (Leicester City, England); Joséphine Ijeh (BK Hacken, Schweden)

Mittelfeldspieler: Rita Chikwelu (Madrid CFF, Spanien); Ngozi Okobi-Okeoghene (Eskilstuna United, Schweden); Toni Payne (Sevilla FC, Spanien); Mowaninuola Dada (Watford FC, England)

Stürmer: Rasheedat Ajibade (Atletico Madrid, Spanien); Francisca Ordega (Levante UD, Spanien); Montags-Werbegeschenk (FC Robo Queens); Joy Bokiri (Bayelsa Queens); Uchenna Kanu (Linköpings FC, Schweden); Mercy Orji (Sundsvall DFF, Schweden); Ini-Abasi Umotong (Lewes FC, England); Evelyn Ijeh (BK Hacken, Schweden); Desire Oparanozie (FC Dijon, Frankreich)

AITEO Cup: Halbfinale der Frauen

FC Robo Queens gegen Edo Queens (Akure) – 18. Juli (15 Uhr) Bayelsa Queens gegen Bright Future / Rivers Angels (Uyo) – 18. Juli (15 Uhr)