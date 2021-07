Machen Sie eine virtuelle Tour durch Portsmouth, die 92-Millionen-Dollar-Abwasserbehandlungsanlage von NH

Menschen, die am Dienstag den persönlichen Spatenstich für die Modernisierung der Abwasserbehandlungsanlage Peirce Island in Portsmouth verpasst haben, können jetzt an einer virtuellen Tour teilnehmen, die mit einer Luftaufnahme beginnt.

Der Leiter der öffentlichen Arbeiten, Peter Rice, beginnt den virtuellen Rundgang mit der Aussage, dass die Geschichte der Abwasserbehandlung in der Stadt Portsmouth im Jahr 1964 begann, als die ursprüngliche Kläranlage gebaut wurde.

Im Laufe der Jahre wurden viele Verbesserungen vorgenommen, um die Verschmutzung aus dem Abwasser zu entfernen, sagte Rice.

Den Rest der Präsentation übernahm der Stadtingenieur Terry Desmarais.

Desmarais sagte, dass die Größe der Anlage bei den jüngsten Upgrades zugenommen hat, da sie einen durchschnittlichen täglichen Durchsatz von 6,1 Millionen Gallonen pro Tag statt 4,8 Millionen Gallonen pro Tag bewältigen wird.

Zuschauer können Schneckenpressen, Kontrollraum, Chemikalien, Labor und Instrumente sehen, die den Bedienern zeigen, was zur Verbesserung des Prozesses getan werden muss.

Im Rahmen des virtuellen Rundgangs wird Jake Roger, der Vorarbeiter des Verarbeitungsbetriebs der Einrichtung, interviewt. Er verfolgt alle Wartungsarbeiten und arbeitet mit dem Anlagenbetreiber zusammen, um sicherzustellen, dass das Wasser richtig aufbereitet wird.

„Ich bin seit fünf Jahren hier und tue es einfach, um die Umwelt zu schonen“, sagte Roger.

Der Betriebsleiter Peter Conroy sagte, er habe auch mit dem Abwassermanagement begonnen, um die Umwelt zu schützen.

“Darauf sind wir hier sehr stolz. Ich habe in der Anlage in Peirce Island angefangen, weil wir Teil der Spitzentechnologie für die Abwasserbehandlung sein wollten”, sagte Conroy.

Die Modernisierung der Kläranlage ist das teuerste Projekt in der Geschichte von Portsmouth und wird voraussichtlich 50 Jahre dauern.

Das 92-Millionen-Dollar-Projekt markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Stadt und ist mit einer staatlichen Finanzierung von 81,9 Millionen Dollar das größte in der Geschichte der Darlehensprogramme des NH State Revolving Fund, die sauberes Trinkwasser, Wasserqualität und öffentliche Gesundheit durch niedrige Kostenfinanzierungshilfe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Warum ist kommunales Abwasser wichtig?

An der feierlichen Eröffnung werden Vertreter der US-Umweltschutzbehörde, Stadtbeamte und Mitarbeiter der Planungs- und Baufirmen des Projekts teilnehmen.

Auf ihrem Webseite, EPA-Beamte erklären, warum Abwasser wichtig ist:

„Die Sammlung und Behandlung von häuslichem Abwasser und Abwasser ist für die öffentliche Gesundheit und für das Trinkwasser von wesentlicher Bedeutung. Es ist einer der wichtigsten Faktoren, die für das allgemeine Gesundheitsniveau der Vereinigten Staaten verantwortlich sind. Abwasserkanäle sammeln Abwasser und Abwasser aus Haushalten, Unternehmen und Industrien und liefern es an Kläranlagen, bevor es in Gewässer oder Land eingeleitet oder wiederverwendet wird. “

Kontaktieren Sie Chefredakteurin Kimberley Haas unter [email protected]