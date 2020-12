Südkalifornien wird in Coronavirus-Fällen wahrscheinlich nach einem Urlaubsanstieg mit einer längeren Bestellung für den Aufenthalt zu Hause konfrontiert sein

Eine Urlaubswelle in Coronavirus-Fällen kann zu längeren Bestellungen für den Aufenthalt zu Hause in Südkalifornien und anderen Gebieten führen.

Das früheste Datum, an dem Südkalifornien berechtigt sein könnte, aus der bestehenden Ordnung auszusteigen, war Montag, aber Staatsbeamte sagten am Sonntag, dass die Region und mehrere andere Gebiete des Staates wahrscheinlich weiterhin folgen sollten. Einschränkungen für mehrere zusätzliche Wochen aufgrund des jüngsten Ausbruchs. Krankenhäuser an die Bruchstelle bringen.

Zu den Einschränkungen gehören reduzierte Kapazitäten in Einzelhandelsgeschäften; die Schließung einiger Unternehmen, darunter Friseursalons, Nagelstudios, Kartenräume, Museen, Zoos und Aquarien; und ein Verbot der meisten Versammlungen, touristischen Hotelaufenthalte und Mahlzeiten im Freien.

Letzte Woche Gouverneur Gavin Newsom äußerte Zweifel dass Gebiete in Südkalifornien und im San Joaquin Valley bis Montag aus der staatlichen Ordnung hervorgehen würden, da die Betten auf Intensivstationen für COVID-19-Patienten weiterhin erodiert sind.

Hausaufträge bleiben so lange in Kraft, bis die geplante Kapazität der Intensivstation der Region gemäß den staatlichen Richtlinien 15% oder mehr beträgt. In den Gebieten Südkalifornien und San Joaquin Valley, die zusammen 23 der 58 Bezirke Kaliforniens abdecken, beträgt die derzeit verfügbare Kapazität für die Intensivpflege 0%.

Dies bedeutet nicht, dass es auf Intensivstationen überhaupt keine unbesetzten Betten gibt, da der Staat eine gewichtete Formel verwendet, um sicherzustellen, dass einige Patienten offen bleiben, die kein COVID-19 haben. Beamte und Experten warnen jedoch davor, dass eine überfüllte Intensivstation Ärzte und Krankenschwestern überlasten und die Qualität der Versorgung für alle gefährden kann, einschließlich COVID-19-Patienten, Herzinfarktopfer und solcher die bei einem Autounfall schwer verletzt wurden.

“Es ist wahrscheinlich, dass sich die regionale Verordnung über den Aufenthalt zu Hause auf viele Teile Kaliforniens erstreckt”, sagte das kalifornische Gesundheitsministerium in einer Erklärung am Sonntag. Sobald ein Landkreis die Intensivschwelle von 15% oder mehr seiner Kapazität erreicht, muss er diesen Status vier Wochen lang beibehalten.

Die Agentur berichtete, dass der Staat bisher 2.122.806 bestätigte Fälle mit mehr als 24.000 Todesfällen hatte. Am Samstag wurden mehr als 50.000 neue bestätigte Fälle registriert.

Die Gesundheitsbehörden von Los Angeles County meldeten am Samstag 29.423 neue Fälle des Coronavirus am Weihnachtstag und am Samstag zusammen. Die Zahlen vom Freitag – 15.538 Fälle – verzögerten sich aufgrund eines Ausfalls des Spectrum-Internetdienstes in der Region Los Angeles.

Die örtlichen Gesundheitsbehörden meldeten über einen Zeitraum von zwei Tagen 136 Todesfälle. Der Landkreis hat in der vergangenen Woche durchschnittlich 14.000 neue Fälle von Coronavirus pro Tag und 88 Todesfälle durch COVID-19 pro Tag verzeichnet.

Krankenhäuser im ganzen Landkreis sind überfordert. Einige rennen gefährlich niedrig auf ihre Sauerstoffversorgung, die für die Behandlung kritisch kranker COVID-19-Patienten unerlässlich ist, die aufgrund ihrer durch das Virus entzündeten Lunge zu ersticken begonnen haben. Notaufnahmen sind so überfüllt, dass Krankenwagen bis zu acht Stunden warten müssen, um Patienten abzusetzen, oder manchmal in weiter entfernte Krankenhäuser geschickt werden.

Einem Szenario zufolge gehen Experten davon aus, dass die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle bis Mitte Januar, die Zahl der Krankenhausaufenthalte Ende Januar und Anfang Februar und die Zahl der Todesfälle ab Mitte Februar zunehmen wird. .

Die schnelle Abfolge der Feiertage im Herbst und Winter ermöglicht es den Menschen normalerweise, für kurze Zeit zu feiern und Zeit mit ihren Lieben zu verbringen.

Damit bleibt den Coronavirus-Fällen jedoch wenig Zeit, um zu sinken, bevor sie wieder ansteigen, was zusätzlich zu den Spannungsspitzen zu Spannungsspitzen führt.

Dr. Robert Kim-Farley, medizinischer Epidemiologe und Experte für Infektionskrankheiten an der UCLA Fielding School of Public Health, sagte, dass jemand, der bei einem Weihnachtstreffen COVID-19 ausgesetzt war, bis Silvester ansteckend sein könnte. Neujahr.

Das Individuum kann jedoch asymptomatisch sein, zu einer Neujahrsparty gehen und die Krankheit unwissentlich verbreiten, sagte er.

In Verbindung mit einer hohen Infektionsrate – etwa 1 von 95 Menschen in Los Angeles County ist nach Schätzungen des Landkreises ansteckend mit dem Virus – verursacht der Urlaub ein “virales Lauffeuer”, sagte er.