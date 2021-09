Starmania 21 feiert spektakuläres Comeback mit Beleuchtung von Martin Professional

WIEN, Österreich — Um der neu erfundenen Starmania 21 ein frisches und aufregendes Aussehen zu verleihen, entwarf Lichtdesigner Roland Greil eine dynamische und vielseitige Lichtplattform mit Martin Professional LED-Leuchten und kreativen Videolösungen.

Starmania ist ein österreichischer TV-Musikwettbewerb, der ursprünglich von 2002 bis 2009 im ORF 1 ausgestrahlt wurde. Um der neu aufgelegten Show ein neues Gesicht zu geben, haben die Produzenten von Starmania den Lichtdesigner Roland Greil engagiert, der eine dynamische Lichtplattform mit einer Vielzahl von Martin- und LED-Leuchten gestaltete.

„Die jungen Talente von Starmania haben alle Arten von Musik gespielt, von österreichischer Volksmusik der Jahrhundertwende bis zu den neuesten Chart-Hits und allem dazwischen“, sagte Greil. „Du willst, dass jeder Song richtig aussieht und sich richtig anfühlt. Ihre Leuchten sollten dafür vielseitig genug sein, da Sie immer mit Budgetbeschränkungen konfrontiert sind. Sie können nicht 300 Lichter für Rock’n’Roll und 300 Lichter für moderne Hits haben.

Greils Lichtdesign umfasste 48 Wash Martin MAC Aura PXL-Projektoren, die aufgrund ihrer hochintensiven Beleuchtung, satten Farben und leisen Neige-, Schwenk- und Zoomfunktionen ausgewählt wurden. Um die MAC Aura PXLs zu vervollständigen, hat Greil 35 MAC Viper Wash DX-Scheinwerfer für zusätzliche Wash-Beleuchtung hinzugefügt. Um die Darsteller zu präsentieren, wählte Greil 68 MAC Viper Performance-Geräte aus und nutzte dabei ein innovatives „Follow Me“-System, das die Bewegungen der Darsteller automatisch wie ein herkömmlicher Tracking-Spot verfolgt. Mit einer Leistung von 26.000 Lumen, einem schnellen 1:4-Zoom mit Autofokus und vier vielseitigen Shutter-Lamellen zum Framing ist die MAC Viper Performance das perfekte Werkzeug, um die Sterne von Starmania 21 zum Leuchten zu bringen.

Um aufregende synchronisierte Effekte zu erzeugen, haben Florian Wieder, der Szenenbildner, und Greil mit 134 VDO Sceptron 20 und 132 VDO Sceptron 10 LEDs, begleitet von 264 Martin-Pixel-Kacheln, einen hellen und dynamischen Hintergrund für die Bühne geschaffen. Für die intensivsten Momente der Show integrierte Greil Martin VDO Atomic Dot CLD Hybridleuchten, die einen kompakten Blitz, einen kleinen Blinder, einen Videopixel und einen kleinen Projektor in einem vielseitigen Element vereinen. Alle Martin LED-Videogeräte verfügen über präzise kalibrierte Pixel für eine extrem konstante Leistung sowie eine Reihe vielseitiger Diffusor-Optionen, um eine Vielzahl von Looks zu erzielen.

Um die große und komplexe Lichtplattform der Show zu steuern, verwendete Greil den Systemcontroller P3-300 von Martin. Der P3-300 kann über zwei Millionen Pixel ansteuern und unterstützt Martins proprietäre P3-Plattform für anspruchsvolle Programmierung sowie Standard-DMX- und Art-Net-Protokolle für eine nahtlose Integration und Kompatibilität mit jedem System. Eine einfache Benutzeroberfläche macht es einfach, Geräte zu entwerfen, zu programmieren und zu orchestrieren.

„Für Starmania wollten wir etwas, das ein höheres Maß an Kontrolle bietet“, sagte Greil. „Mit der P3-300 konnten wir die VDO Sceptron 20 und 10 problemlos als konventionelle Leuchten verwenden und bei Bedarf sofort in den Video-Mapping-Modus wechseln. Die Videointegration war für den gesamten Showprozess sehr hilfreich.

Geschätzte 530.000 Menschen nahmen am Halbfinale von Starmania 21 teil, zum Teil dank des dynamischen Lichtdesigns von Greil mit Martin LED-Scheinwerfern und kreativen Videoelementen.

