Square Enix kündigt Dungeon-Begegnungen an

Square Enix hat heute ein neues Spiel angekündigt Begegnungen in Dungeons, und Überraschung, es startet in nur fünfzehn Tagen. Der Dungeon-Roboter wird von Hiroyuki Ito angeführt, der Final Fantasy VI, IX und XII sowie die Entwicklung des Active Time Battle-Systems leitete. Auch andere FF-Veteranen sind an Bord. Aber was noch wichtiger ist: Zu den möglichen Partymitgliedern gehören neben allen möglichen Kriegern eine Riesenkatze namens Sir Cat, ein Hund mit einem Schwert im Maul und ein Hamster. Ja dank.





„Mit Bewegungen, die auf einem 2D-Gitter basieren, sind die Spieler eingeladen, eine Expedition zu leiten, die die Tiefen eines jenseitigen Labyrinths zurückverfolgt“, sagte Square Enix. „Plane und bereite dich darauf vor, viele Hindernisse, Schlachten und Monster zu überwinden, um das beeindruckende Spielsystem zu überlisten und die tiefste Ebene des Dungeons zu erreichen. Entwickle eine Strategie, um zu überleben! “

Sie stellen fest, dass es eine “neu polierte und verfeinerte Iteration” des alten Final Fantasy Active Time Battle-Systems verwendet, das Ito vor langer Zeit erstellt hat. Charakterdesigner Ryoma Ito ist auch mit FF vertraut, der die Charaktere für Final Fantasy Tactics Advance und seine Fortsetzung erstellt hat. Und Musikdirektor Nobuo Uematsu komponierte die Musik für mehrere FF-Spiele. Außerdem produzierte Produzent Hiroaki Kato FFXII: The Zodiac Age.

Dungeon Encounters erscheint am 14. Oktober auf Steam. Es wird auch auf Schalter und PlayStation 4. Es sind noch nicht alle Store-Seiten verfügbar, also hier ist seine website. Die Switch-Version kostet 25 £, also würde ich wahrscheinlich das gleiche auf dem PC erwarten.

Square Enix auch Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben während ihrer heutigen Präsentation auf der Tokyo Game Show, erwähnte aber insbesondere nicht die lang erwartete PC-Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake. Buh.