Dallas Museum geschlossen, bis Mick Jagger an die Tür klopfte

Wir waren am Dienstagabend im Gebäude zum epischen Comeback der Rolling Stones im Cotton Bowl in Dallas wo die größte Rockband der Welt während 3 sehr kalten und regnerischen Stunden eine atemberaubende Show ablieferte. Es ist immer noch die Rede von Texas, während sich die Gruppe jetzt darauf vorbereitet, für ihre nächste Show nach Austin zu fahren.



Vor der Show wurde Stones-Frontmann Mick Jagger in ganz Dallas gesichtet und bewunderte laut Beiträgen, die er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, alle Sehenswürdigkeiten und Geräusche der Stadt.

Eine der Stätten, die Mick besuchen wollte, war das African American Museum in Dallas, wo Jennifer Monet Cowley am Montag daran arbeitete, eine Ausstellung aufzuhängen. Das Museum ist am Montag geschlossen, aber Cowley sagte, sie habe ein Klopfen an der Tür gehört und bemerkte, dass ein älterer Brite sie bat, hereinzukommen.

Sie wusste im Moment nicht, dass es der legendäre Mick Jagger war, aber einer ihrer Kollegen, Charka Jones, vermutete, dass er es war. Als er seine Maske senkte und grinste, wusste Jones mit Sicherheit, dass sie vor dem Musikkönigtum stand.

Cowley war immer noch ungläubig, als sie das Museum für Jagger öffneten und ihn herumführten. Was wirklich cool ist, ist, dass sie Geschenke ausgetauscht haben. Cowley, ein lokaler Künstler und Modedesigner, beschenkte Jagger und sein Team mit maßgeschneiderten Shirts, und Mick sagte im Gegenzug, dass er Cowley mit seinem Stylisten in Kontakt bringen würde und ihm 2 VIP-Tickets für die Show schenkte. Wie cool ist das?

Hier ist die Geschichte von Jennifer selbst in diesem Interview mit freundlicher Genehmigung der WFAA.

