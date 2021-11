Spurs konzentrieren sich in seltenen Übungen auf die Verteidigung

Wann oder: 19:30 Uhr Mittwoch, AT&T Center

Fernsehen / Radio: KMYS; WOAI-AM 1200, 1350-AM & 107,5 FM (Spanisch)

WAHRSCHEINLICHE EINGÄNGE

Sporen: PG Dejounte Murray (6-4, 6. Klasse), SG Derrick White (6-4, 5.), SF Keldon Johnson (6-5, 3.), PF Doug McDermott (6-7, 8.), C Drew Eubanks (6 -9, 4.)

Könige: PG D’Aaron Fox (6-3, 5. Klasse), SG Tyrese Haliburton (6-4, 2.), SF Harrison Barnes (6-8, 10.), PF Maurice Harkless (6-10, 10.), C Richaun Holmes (6-10, 7.)

RESERVIERUNGEN

Sporen: G Tre Jones (6-1, 2.), G/F Devin Vassell (6-5, 2.), G Lonnie Walker (6-4, 4.), G Bryn Forbes (6-2, 6.), F Thad Young ( 6-8, 15.), F Keita Bates-Diop (6-8, 4.), Jock Landale (6-11, 1.). Inaktiv: Jakob Poeltl (Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle), Zach Collins (Linksfußrehabilitation), Josh Primo (G League), Joe Wieskamp (Zweiwege), Devontae Cacock (nicht im Team)

Könige: G Terence Davis II (6-4, 2. Jahr), G Buddy Hield (6-4, 5.), C Damian Jones (6-11, 5.), C Alex Len (7-0, 9.), F/C Chimezie Metu (6-9, 4.), G. Davion Mitchell (6-2, 1.), C. Tristan Thompson (6-9, 11.). Inaktiv: Robert Woodard II (G League), Jahmi’us Ramsey (G League), Neemias Queta (bidirektional), Louis King (bidirektional)

TRAINER

Sporen:Gregg Popovich

Könige: Luc Walton

GESETZLICHE BEAMTE

Sporen:Punkte, Murray, 17,6 pro Spiel; Rebounds, Pöltl, 970; unterstützt, Murray, 8,3; Wühlmaus, Murray, 2,2; Blöcke, Eubanken, 1.3

Könige:Punkte,Barnes, 22,5; pro Spiel; Rebounds, Holmes, 10,5; hilft, Fuchs, 6.2 .; fliegt, Fuchs, Haliburton, 1,5; Blöcke, Linse, 1.6

BEMERKENSWERT

Spurs bleiben gegen Gegner in der Western Conference sieglos und gehen bisher 0-5. Sie sind das einzige NBA-Team, das ein Spiel gegen die eigene Konferenz gewonnen hat.

Die Spurs verloren am Sonntag gerade 99:94 gegen Oklahoma City. Es war ihre erste Niederlage in dieser Saison, als sie einen Gegner unter 100 Punkten hielt, und ihre erste, wenn sie einen Feind unter 40% Schüsse hielt.

Murray braucht vier Assists, um in seiner Karriere 1.000 zu erreichen.

Jeff Mcdonald