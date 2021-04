SpaceX-Raketenabfälle im Bundesstaat Washington nach Streifen am Nachthimmel gefunden

Ein Teil einer SpaceX-Rakete wurde am vergangenen Wochenende im Bundesstaat Washington entdeckt, Tage nachdem helle kometenähnliche Pfade den Nachthimmel über dem pazifischen Nordwesten erhellten, sagte ein Sheriff-Beamter.

Das Raumfahrtunternehmen hat das “mit Verbundwerkstoffen bedeckte Druckgefäß letzte Woche nach dem Wiedereintritt von Falcon 9” geborgen, teilte das Sheriff-Büro des Grant County am Freitag mit.

Das etwa zwei Meter hohe Schiff wurde am vergangenen Wochenende auf einem Privatgrundstück im Südwesten von Grant County, Zentralstaat, gefunden.

Es gab keine Schäden und es hinterließ eine 4 bis 5 Zoll Aufprallspur im Boden, sagte Kyle Foreman, ein öffentlicher Informationsbeauftragter der Sheriff’s Department. SpaceX wurde am Montag benachrichtigt und kam am Dienstag an, um es abzuholen, sagte er.

Wo genau er hingefallen ist, ist nicht bekannt. “Medien- und Schatzsucher: Wir geben keine Details bekannt. Der Besitzer möchte einfach in Ruhe gelassen werden”, sagte das Büro des Sheriffs in dem Tweet. das Tri-City Herald Journal berichtet, dass er auf ein Bauernfeld gestoßen ist.

SpaceX hat einen überpackten Druckbehälter aus Verbundwerkstoff geborgen, als der Falcon 9 letzte Woche wieder einstieg. Es wurde diese Woche auf einem Privatgrundstück im Südwesten von Grant County gefunden. Medien- und Schatzsucher: Wir geben keine Details bekannt. Der Besitzer möchte einfach in Ruhe gelassen werden. pic.twitter.com/dEIQAotItY – Grant County Sheriff (@GrantCoSheriff) 2. April 2021

Am 25. März erhellten Streifen den Himmel über Washington und Oregon. Einige dachten, sie stammten von einem Meteor oder einem Kometen.

SpaceX scheint nie öffentlich bestätigt zu haben, dass seine Rakete beteiligt war. Aber die Zeichen zeigten es schnell.

Der nationale Wetterdienst in Seattle getwittert basierend auf inoffiziellen Informationen, “waren die weit verbreiteten hellen Objekte am Himmel Trümmer einer Falcon 9-Rakete der 2. Stufe, die keinen Deorbit-Brand erlitten hat.” Ein Astronom sagte NBC KING-Partner Von Seattle aus waren es Raketenabfälle der Falcon 9.

SpaceX hat am Freitagabend nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar geantwortet.

Während des 25. Spiels wurden keine Schäden gemeldet. Es wurden keine weiteren Trümmermeldungen an das Büro des Sheriffs im Grant County gesendet, sagte Foreman.

Die Falcon 9 ist eine wiederverwendbare zweistufige Rakete. Die zweite Stufe liefert die Nutzlast. Die erste Stufe soll zur Erde und zum Land zurückkehren. Bisher gab es 111 Starts von Falcon 9 mit 71 Landungen Unternehmenswebseite.

Foreman sagte, er verstehe, dass der gefundene Druckbehälter zur Lagerung von Helium verwendet wird.