SpaceX plant den Start des Raumfahrzeugs am Tag nach dem geplanten Testfeuer des Raptor-Motors

Öffentliche Dokumente zeigen, dass SpaceX beabsichtigt, sein neuestes Prototyp-Raumschiff innerhalb von zwei Tagen statisch abzufeuern und zu starten, was später heute beginnen könnte.

SpaceX hat das Starship SN11 am 8. März, weniger als fünf Tage später, aus seiner Raketenfabrik in Boca Chica, Texas, ausgeliefert, um Einrichtungen eine Meile weiter zu testen und zu starten Das Raumschiff SN10 explodierte Minuten nach dem Aufsetzen. Am nächsten Tag absolvierte SpaceX Stresstests bei Raumtemperatur und füllte Starship mit gutartigem Stickstoffgas, um auf Lecks und den Zustand des Systems zu prüfen. Zwei Tage später schien Starship SN11 einen mehrstündigen kryogenen Stresstest ohne Probleme durchzuführen, bei dem das Stickstoffgas durch seine unterkühlte flüssige Form ersetzt wurde.

Ich habe eine “Warnmeldung” erhalten und für morgen, den 15. März, ist von 6 bis 12 Uhr eine Straßensperrung geplant. Möglicher statischer Zündversuch der 3 Raptor-Triebwerke des Starship SN11 morgen. 🔥🔥🔥🚀@ NASASpaceflight pic.twitter.com/sAVuHvrx0G – Marie (@BocaChicaGal) 14. März 2021

Trotz des anscheinend erfolgreichen “Kryo-Beweises” verhinderte etwas einen anschließenden statischen Brandtest, der für den 12. März geplant war, bevor ein Versuch unternommen werden konnte, und verzögerte den nächsten Versuch nach dem nächsten Wochenende. Eine Vereinbarung zwischen SpaceX, Cameron County und dem Bundesstaat Texas verhindert derzeit Straßensperrungen (und damit Raketentests) am Wochenende zwischen dem Labor Day und dem Memorial Day. Diese Regeln sollen einen bestimmten öffentlichen Zugang zum Strand von Boca Chica gewährleisten.

Daher muss das Unternehmen bis Montag warten, es sei denn, SpaceX ist bereits startbereit (es gibt Verzichtserklärungen für drei dieser Wochenendstillstände für Startversuche), obwohl ein kleines Problem in wenigen Stunden oder einem Tag oder so behoben werden könnte eliminiert Freitag Testpläne. Obwohl dies unpraktisch ist, sollte beachtet werden, dass die Existenz dieses öffentlichen Strandes und die strengen Vorschriften zum Schutz seiner öffentlichen Domäne wahrscheinlich einer der einzigen Gründe sind, warum die breite Öffentlichkeit der Basis immer noch so nahe wie möglich kommen kann. Boca Chica von SpaceX.

Aus irgendeinem Grund bedeutet diese Vereinbarung, dass SpaceX (theoretisch) jeden Tag der Woche vom 31. Mai bis 6. September testen und starten kann, mit Ausnahme einiger weniger Ferien, wodurch sich die Anzahl der Möglichkeiten um 40 erhöht .% für diese 14 Wochen. Bis dahin unternimmt SpaceX alles in seiner Macht stehende, um die fünf Tage die Woche voll auszunutzen. ist autorisiert, Starship-Prototypen zu testen. NICHT

Dienstag TFR 🚀 Statisches Licht auf Abruf für Montag.

Ziemlich windige südliche Oberflächenwinde am Dienstag, dann Nordost-Mittwoch, was viel klarere Luft zum Betrachten bringt. Schönes Wetter für den Rest der Woche, also viel Glück beim Fliegen des Starship SN11! https://t.co/tn8pq3prEU pic.twitter.com/vEmbVlgDNH – SPadre (@SpacePadreIsle) 13. März 2021

Obwohl die Raumschiffe SN8 und SN9 einige Wochen lang technische und regulatorische Schwierigkeiten bei der Vorbereitung ihrer Startversuche in großer Höhe hatten, hat SpaceX diesen Prozess im Laufe der Zeit schrittweise beschleunigt. Das Raumschiff SN10, der erste Prototyp seiner Art, der in einem Stück landete, brauchte nur 33 Tage, um von der Ankunft der Plattform bis zum Start zu gelangen, und verbrachte nur 8 Tage zwischen dem ersten statischen Schuss und den Startversuchen. Die gleichen Leistungen wurden für das Starship SN8 77 bzw. 50 Tage in Anspruch genommen, wobei SN9 die Differenz zwischen Transport und Start auf 43 Tage und zwischen dem ersten statischen Schuss und den Startversuchen auf 28 Tage aufteilte.

Anträge auf Straßensperrung, eine Sicherheitswarnung für Anwohner und eine bei der FAA eingereichte vorübergehende Flugbeschränkung (Temporary Flight Restriction, TFR) deuten darauf hin, dass SpaceX derzeit plant, am Montag, dem 15. März, zwischen 6.00 und 12.00 Uhr (CDT) das erste statische Dreifach-Raptor-Feuer des Raumschiffs SN11 zu versuchen . Wenn dieser Test fast perfekt verläuft, möchte SpaceX die Rakete am Dienstag, dem 16. März, am nächsten Tag, für einen 10 km langen Startversuch drehen. Angesichts der bisherigen Leistung eines Prototyps eines Raumfahrzeugs in großer Höhe ist dieses Ziel ausgesprochen ehrgeizig und führt wahrscheinlich zu Verzögerungen. Es zeigt jedoch auch in diesem frühen Entwicklungsstadium den wahren Umfang der Ziele von SpaceX.

Wenn es Starship SN11 gelingt, innerhalb von Tagen nach seinem ersten statischen Feuerversuch zu starten, würde SpaceX den 33-Tage-Rekord von SN10 immer noch um den Faktor drei brechen. Seien Sie gespannt auf Updates zum möglichen statischen Raumschifffeuer am Montag und zum schnellen Turnaround-Versuch am Dienstag.