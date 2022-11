SpaceX liefert die zweite Stufe des 200. Falcon aus und hebt die Kehrseite der Wiederverwendung von Boostern hervor

SpaceX hat seine zweite Stufe der 200. Falcon gebaut und ausgeliefert, was die oft unterschätzte Erfolgsbilanz der Rakete am Boden und im Flug unterstreicht.

Vor ungefähr 13 Jahren, Ende 2009 oder Anfang 2010, lieferte SpaceX den ersten flugfähigen Prototyp der ersten Iteration der zweiten Stufe seiner Falcon 9. Im Juni 2010 hob Falcon 9 zu seinem ersten Testflug ab und mit Hilfe dieser zweiten Phase erfolgreich ein Boilerplate-Modell des Dragon-Raumschiffs in die Umlaufbahn gebracht. Seit dem überraschenden Eröffnungserfolg von Falcon 9 haben die Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy von SpaceX 187 weitere Male gestartet, insgesamt 188 Starts und 189 montierte Raketen. Jeder dieser Starts erforderte eine neue zweite Stufe, und alle bis auf einen (Crew Dragon-Flugabbruchtest) erforderten einen neuen Merlin-Vakuummotor.

Während SpaceX am besten dafür bekannt ist, schnell wiederverwendbare Falcon-Booster zu liefern, ist der Gesamterfolg des Unternehmens auch untrennbar mit Falcon-Zweitstufen verbunden, die nach jedem Start verbraucht werden und immer verbraucht werden. Bei jeder spektakulären Landung oder Rekord-Falcon-Booster-Wiederverwendung verglüht eine Falcon-Zweitstufe kurzerhand in der Erdatmosphäre oder bleibt im Orbit stecken. Obwohl die Wiederverwendbarkeit von SpaceX es ermöglicht hat, mehr denn je mit einer Flotte von nur 10-20 Falcon-Boostern zu starten, musste das Unternehmen die Produktion von Falcon-Zweitstufen in außergewöhnlichem Umfang ausweiten.

SpaceX hat gerade seinen 188. Falcon 9/Heavy-Start abgeschlossen, sodass die 200. flugfähige zweite Stufe und das Merlin Vacuum Engine (MVac) voraussichtlich im Januar 2023 starten werden. In den letzten 365 Tagen haben Falcon-Raketen von SpaceX 59 erfolgreiche Orbitalstarts durchgeführt. Jeder Start erforderte eine neue Zweitstufe, so dass SpaceX im Durchschnitt konsequent alle 6,2 Tage eine neue Falcon-Zweitstufe baute, auslieferte und testete Nach ein Jahr.

Dank der Rekordstartrate von SpaceX im Jahr 2022, die es Falcon 9 ermöglichte, in einem Kalenderjahr mehr zu starten als jede andere Rakete in der Geschichte, ist die zweite Stufe der Falcon wahrscheinlich die orbitalste Raketenstufe, die jemals seit Jahrzehnten produziert wurde. Es überrascht nicht, dass SpaceX auf dem besten Weg ist, das Ziel von CEO Elon Musk von 60 Falcon-Starts im Jahr 2022 zu erreichen. Aber SpaceX ist noch nicht fertig, und CEO Elon Musk sagte, das Unternehmen strebe „bis zu 100 Starts“ im Jahr 2023 an. Nach fast einer Verdopplung Zwischen Anfang und Ende 2021 wird dies eine zusätzliche Steigerung der Produktion der zweiten Stufe von Falcon um etwa 67 % gegenüber dem Vorjahr erfordern.

Das Team von SpaceX Falcon 🚀 macht große Fortschritte – mit dem Ziel von 60 Starts in diesem Jahr! – Elon Musk (@elonmusk) 28. März 2022

Während seiner 12,5-jährigen Karriere erlitt Falcon 9 drei Ausfälle. Im Oktober 2012, während seines dritten Starts, fiel einer der neun Merlin 1C-Booster-Triebwerke von Falcon 9 im Flug aus. Die Hauptmission – eine Dragon-Frachtmission zur Internationalen Raumstation – wurde durch die zweite Stufe gerettet, die die verlorene Leistung autonom kompensierte, aber eine sekundäre Nutzlast (Orbcomms erster OG2-Satellitenprototyp) ging dadurch verloren. Im Juni 2015 führte ein defekter Abstandshalter in der zweiten Stufe der Falcon 9 dazu, dass sich ein Heliumdruckbehälter löste und platzte, wodurch die Rakete mitten im Flug zerstört wurde. Und im September 2016 entzündete sich während eines statischen Feuertests vor dem Start ein ähnlicher Druckbehälter in der zweiten Stufe einer verbesserten Falcon 9 spontan und verursachte eine Explosion, die die Rakete zerstörte, während sie sich noch am Boden befand.

Obwohl Probleme mit Falcon-Zweitstufen technisch die einzigen beiden katastrophalen Ausfälle von Falcon 9 verursachten, ist es daher immer noch wahr, dass eine frei fliegende Falcon-Zweitstufe noch nie im Flug ausgefallen ist. Das Gleiche gilt für den Merlin-Vakuummotor der zweiten Stufe: Nach Hunderten von Verbrennungen und mehr als 70.000 Sekunden Betrieb ist MVac im Flug noch nie ausgefallen.

SpaceX kündigte die Fertigstellung seines 100. MVac-Motors im April 2020 an, was bedeutet, dass der Bau der ersten 100 rund 130 Monate und der Bau der nächsten 100 rund 30 Monate gedauert hat. (SpaceX)

Nach dem erfolgreichen Start des Kommunikationssatelliten Eutelsat Hotbird 13G durch Falcon 9 am 3. November 2022 hat die Falcon-Raketenfamilie von SpaceX 160 fehlerfreie Starts absolviert und ist damit wohl die zuverlässigste Raketenfamilie in der Geschichte. Um dieses Kunststück mit seinen teilweise wiederverwendbaren Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy zu erreichen, musste SpaceX meistern und Einweg-Orbitalraketen in einem Ausmaß, das nur wenige andere Raumfahrtunternehmen oder -agenturen in der Geschichte für sich beanspruchen können, erreicht oder übertroffen zu haben, und keines hat es gleichzeitig erreicht.

