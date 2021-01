SpaceX kehrt mit einem neuen Prototyp des ‘Testtanks’ zu den Wurzeln des Starship-Programms zurück.

Es ist jetzt klar, dass SpaceX sich darauf vorbereitet, zu den Wurzeln seines Starship-Programms zurückzukehren, und zwar mit dem neuesten einer Reihe einzigartiger “Testtanks”, mit denen Raketendesign und Produktions-Upgrades qualifiziert werden sollen. .

Wahrscheinlich als Starship SN7.2 bekannt, wird die Hardware der erste autonome Panzer sein, der von SpaceX gebaut und getestet wurde, seit SN7.1 erfolgreich war. bis zum Versagen unter Druck gesetzt In einem als Burst-Test bekannten Prozess im September 2020. In den Fußstapfen von SN7.1 konzentrierte sich ein einfacher Testtank ausschließlich auf die Qualifizierung einer Änderung der Stahllegierung, die zum Bau der Schiffe verwendet wurde Das Raumschiff SN7.2 war etwas komplexer. Es tauschte eine der beiden glatten vorderen Kuppeln gegen eine Schubkuppel aus und fügte einen „Rock“ -Abschnitt hinzu.

Der aus dem gleichen legierten Stahl wie der SN7.1 gefertigte SN7.2 wurde ähnlichen Tests unterzogen, beinhaltete jedoch die Verwendung eines Hydraulikzylinders, der den Schub von einem, zwei oder drei Raptoren auf den ‘simulieren soll. Druckscheibe, an der diese Motoren sonst befestigt würden. Der Testtank für Raumfahrzeuge SN7.2 scheint SN7.1 ziemlich ähnlich zu sein – jedoch mit ein oder zwei entscheidenden Unterschieden.

SpaceX bereitet sich auf eine weitere Runde zerstörerischer Starship-Panzertests vor, um Konstruktions- und Fertigungs-Upgrades zu qualifizieren. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Der erste Unterschied besteht, wie oben gezeigt, in einer Verringerung der Dicke der Stahlringe, aus denen die Außenwände bestehen, und der Struktur des tonnenförmigen Tankabschnitts von SN7.2. Es wird angenommen, dass SpaceX diese Hautdicke um 25% (4 mm bis 3 mm) reduziert hat, um einen Prozess der Gewichtsreduzierung einzuleiten, der erforderlich ist, damit Raumfahrzeuge letztendlich ihr optimales Nutzlastziel von ~ 150 Tonnen erreichen. Metrik (~ 330.000 lbs) auf niedrigem Boden. Orbit.

Raumschiff SN7.0 4mm Testtank, Juni 2020. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Abschnitte des Testtanks des Raumfahrzeugs SN7.2 (Mitte, rechts) und der vorderen Kuppel des SN15. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Von etwas Winkel, SN7.2-Stahlringe scheinen etwas spröder zu sein oder sich durch die Hitze des Schweißens eher zu verziehen als andere Testtanks im SN7-Bereich, aber die Unterschiede sind eher gering. In beiden Fällen könnte eine Reduzierung der Stahlringe von 4 mm auf 3 mm wahrscheinlich das Leergewicht eines umlaufbahnfähigen Raumfahrzeugs um 5-10% reduzieren. Wenn jedes Gramm der Massenreduzierung von Starship direkt zu einem zusätzlichen Gramm Nutzlast führt, kann man mit Sicherheit sagen, dass SpaceX gerade erst anfängt.

Es ist nicht bekannt, ob eine erfolgreiche SN7.2-Testkampagne zu einer ähnlichen Reduzierung des Stahls führen wird, aus dem die Kuppeln und Nasen von Starship-Panzern bestehen. Die Front- und Schubkuppeln von SN7.2 scheinen mehr oder weniger mit fast jedem Prototyp früherer Starship-Prototypen identisch zu sein.

Abgesehen von einer dünneren Stahlhaut ist es auch möglich, dass SpaceX versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und eine zweite unbewiesene Änderung an SN7.2 zu testen – nämlich ein verbessertes “Druckscheiben” -Design. ”. Dieses neue Waschmaschinendesign erschien erstmals auf einer Expedition im November 2020 vom SpaceX-Hauptsitz in Hawthorne, Kalifornien. In Bezug auf die kegelförmige Struktur werden die drei zentralen Raptor-Motoren des Starship angebracht und vom Triebwerk angetrieben. Das neue Design vereinfacht die Komplexität der Installation, indem die Kraftstofftanks und der Kraftstoffverteiler von Starship zusammenpassen. direkt fixieren und Methan zuführen durch die Waschmaschine.

Das verbesserte Design der Druckscheibe von SpaceX wird wahrscheinlich auf dem Starship SN15 oder einem vierten SN7-Testtank eingeführt. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Die Druckscheibe von SN10 sieht etwas komplexer aus, obwohl sie den gleichen Job macht. (NASASpaceflight – bocachicagale)

Es ist unklar, welches Design der SN7.2-Druckscheibe gewählt wurde, obwohl die Entscheidung von SpaceX, SN7.2 zu einem Testtank für Motorabschnitte zu machen, wohl auf die neue Unterlegscheibe hindeutet. In beiden Fällen wird SpaceX mit ziemlicher Sicherheit einen Abschnitt der Schürze – zwei verstärkte Ringe – unter SN7.2 installieren, sobald der Tank zusammengeschweißt ist, und ihm die Halteklammern geben, die erforderlich sind, um ihn währenddessen an einer Startrampe zu befestigen Simulation des Drucks des Raptor.