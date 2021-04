SpaceX erhält Starship SN15-Startlizenz und ermöglicht die Verwendung der Starlink-Antenne im Flug

Pünktlich zu einem für Freitag, den 30. April geplanten Höhenflugtest erhielt SpaceX eine FAA-Lizenz zum Start des Starship SN15-Prototyps und gleichzeitig eine FCC-Lizenz zum Betrieb einer auf der Rakete installierten Starlink-Antenne.

Die zweimonatige FCC-Lizenz ist in erster Linie ein Luxus, mit dem SpaceX die Nützlichkeit des Hinzufügens einer Starlink-Satelliten-Internetverbindung zu einem aktiven Launcher nutzen kann. Die FAA-Lizenz ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung für das Unternehmen, um legal zu versuchen, ein fünftes Raumschiff in großer Höhe zu starten und zu landen. Obwohl die FAA-Zulassung das jüngste von mehreren vielversprechenden Anzeichen dafür ist, dass SpaceX es eilig haben könnte, Starship vor dem Wochenende zu starten, bleiben einige Unklarheiten bestehen.

Die FAA hat die Einführung der Raumschiffe SN15 (als nächstes auf dem Pad), SN16 und SN17 genehmigt. Die FAA “hat mehrere Starts genehmigt, da SpaceX nur wenige Änderungen am Launcher vornimmt” und verwendet die Risikoberechnungen der FAA. pic.twitter.com/XR4x5w2brU – Jeff Foust (@jeff_foust) 29. April 2021

🚨FCC GENEHMIGT SPACEX ‘ANTRAG, STARLINK AUF STARSHIP ZU BETRIEBEN! Die FCC hat gerade eine “experimentelle Genehmigung” für den Betrieb eines einzelnen Starlink-Terminals in Boca Chica (maximale Höhe von 41.000 Fuß) erteilt. Sie gilt vom 28. April bis 28. Juni.#SpaceX @ Elon Musk pic.twitter.com/rRRhjxow6q – TankWatchers (@WatchersTank) 29. April 2021

Seit dem 29. April verfügt der Start des Starship SN15 über eine aktive FAA-Lizenz, eine vorübergehende Flugbeschränkung (TFR) zur Räumung des Luftraums, einen Hinweis auf Gefahren für den Seeverkehr zur Warnung der Seefahrer und eine für Freitag, den 30. April geplante Autobahnsperrung. Der verbesserte Starship-Prototyp ist ebenfalls komplett zwei aufeinanderfolgende statische Raptor-Brände ohne offensichtliche Probleme und ohne die Notwendigkeit, einen oder mehrere dieser Motoren auszutauschen – eine Premiere für ein mehrmotoriges Prototypschiff.

Auf der anderen Seite hat SpaceX die Pläne für einen Startversuch am Freitag in den sozialen Medien oder auf SpaceX.com noch nicht offiziell bestätigt, und das Unternehmen hat noch keine Evakuierungsbenachrichtigung an die wenigen Einwohner verteilt, die noch im Dorf Boca Chica leben. Außerdem wird das Wetter am Freitag wahrscheinlich schlecht sein. und Starship SN15 wurde noch nicht mit Sprengstoffladungen des Flight Termination System (FTS) ausgestattet – ein Schritt, der normalerweise mehr als 24 Stunden vor den vorherigen Startversuchen von Starship abgeschlossen wurde.

Aktualisieren: SpaceX begann am 29. April gegen 23:00 Uhr CDT mit der Installation der FTS-Lasten von Starship SN15.

Statusprüfung für einen Starship SN15 Testflug am Freitag:

– FAA-Zulassung ✅

– Vorübergehende Flugbeschränkung ✅

– Evakuierungshinweis für das Dorf 🟡

– Seegefahrenzone angezeigt ✅

– Geplante Straßensperrung ✅

– Offizielle Bestätigung von SpaceX 🟡 4 runter, 2 raushttps://t.co/Rl0cyUwxQy – Michael Baylor (@nextspaceflight) 29. April 2021

Wenn man sich mit SpaceX auskennt, ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen FTS weniger als 24 Stunden vor einem Startversuch installieren kann, aber es ist immer noch eine Abweichung von der Norm und daher bemerkenswert. Seltsamerweise reichte SpaceX am Samstag und Sonntag erneut TFRs für offensichtliche Startfenster ein, obwohl das Unternehmen an einem Wochenende seit Beginn der Flugtests in großer Höhe vor fünf Monaten nicht mehr so ​​viele grundlegende Tankschifftests durchgeführt hat.

Wenn SpaceX das Starship SN15 morgen nicht starten kann, wird das nächste Fenster am Montag, dem 3. Mai, mit größerer Wahrscheinlichkeit geöffnet. Die Wettervorhersage zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 50% Gewitter und schlechte Sicht am Freitag und Samstag, wobei die Bedingungen von Sonntag bis Dienstag überwiegend sonnig sind. Seien Sie gespannt auf Updates, während SpaceX sich weiterhin auf den ersten vollständig erfolgreichen Start und die Landung von Starship in großer Höhe vorbereitet.