Sonic Prime Concept Art durchgesickert und zeigt Sonic the Hedgehogs “Shatterverse”

Sonic the Hedgehog wird in seltsame neue Welten reisen und gegen ein Quartett von Robotniks kämpfen seine neue Animationsserie für Netflix, Sonic-Prime, laut der durchgesickerten Konzeptzeichnung der neuen Show. Wie von der Sonic-Fanseite entdeckt Schwanzkette, wurde das Artwork der Serie vorzeitig über ein Künstlerportfolio (jetzt gelöscht) auf Artstation veröffentlicht.

Diese Kunst zeigt eine zwingende Prämisse im Sinne von Spider Man: In den Spinnenvers und Ratchet & Clank: Rift Apart: Sonic wird anscheinend in alternative Dimensionen reisen, wo er seltsame Versionen seiner Freunde treffen wird, wie Amy Rose (mit einem Speer und in Urausrüstung) und Tails (in einem alternativen Universum, in dem er eine Jacke trägt). Er wird auch gegen eine Vielzahl von Robotniks / Eggmans antreten, von Kleinkindern und knurrenden Teenagern bis hin zu Old Man Ivo.

Wir wussten, dass Sonic “ein seltsames neues Multiversum” erkunden würde, seit die Serie offiziell angekündigt wurde, aber Sonic-PrimeDie kürzlich durchgesickerte Konzeptzeichnung bietet einen klareren Blick darauf, was Fans von dem erwarten können, was die Produzenten das “Shatterverse” nennen.

„Sonic wird in ein Hochgeschwindigkeitsabenteuer durch das seltsame und mysteriöse Shatterverse eintauchen“, sagte Joe Kelly. Sonic-Prime Showrunner und Autor bei Man of Action Entertainment, im letzten Monat Live-Streaming von Sonic Central. “Es liegt an Sonic, das Universum zu retten und dabei Momente der Selbstfindung und Erlösung zu erleben.”

Sonic-Prime wird voraussichtlich 2022 auf Netflix erscheinen.