So sieht es nicht aus: Israels Nationalmannschaft schlägt Moldawien 1: 4

Die israelische Fußballnationalmannschaft feierte am Mittwochabend ihren ersten Sieg in der WM-Qualifikation 2022 gegen Moldawien in Chișinău mit 1: 4, aber um ehrlich zu sein, das Ergebnis ist etwas irreführend und es ist nicht die Kapazität, die wir erwarten . der Mannschaft, die nach der Niederlage gegen Dänemark und dem Unentschieden gegen Schottland einen vierten Punkt in der Saison erzielte.

Trotz der Schwäche der Moldauer, die in der FIFA-Rangliste den 177. Platz belegen und am vergangenen Sonntag mit 0: 8 gegen die zweite Mannschaft Dänemarks verloren haben, hat Willi Ruttensteiner seine Lieblingsmannschaft mit drei Bremsen nicht aufgegeben. Der österreichische Trainer entschied sich auch dafür, aus der Rotation auszusteigen, da heute zum dritten Mal in weniger als einer Woche acht Spieler für den Kader starteten. Das Team kämpfte in der ersten Halbzeit hart, fiel zurück und eine rote Karte, die Moldawien in der 50. Minute erhielt, half den Blues und Whites, einen Turnaround auf ihrem Weg zum Sieg zu verzeichnen.

Anfangs hätte es sehr schlecht ausgesehen. Die erste Halbzeit war für die israelische Mannschaft peinlich, anders kann man sie nicht definieren. Ruttensteiners Auszubildende waren nicht gut, schafften es nicht, Situationen vor dem schwachen Gegner zu schaffen, für den ein Tor in der 25. Minute disqualifiziert und zu Recht unsicher war. Aber das störte die Moldauer nicht, die vier Minuten später zu einem überraschenden und schrecklichen 0: 1 für Israel kletterten. Es kam nach einem Fehler von Eitan Tibi, der mit einem Tor von Cătălin Carp aus einer Verlängerung endete.

Kurz vor der Pause, in der 45 + 1 Minute, verließ Dor Peretz mit einem guten Ball Eran Zahavi in ​​einer Kopf-an-Kopf-Situation vor dem Torhüter, und der Stürmer fand das Netz mit 1: 1 und 1: 1 wird mit seinem 25. Tor in der Nationaluniform auf den zweiten Platz in der Tabelle der israelischen Allzeitsieger vorgerückt und hinterlässt Yossi Benyon und Shia Feigenbaum.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 50. Minute, hatte Moldawien noch 10 Spieler, als Ion Nicolaescu nach einem Druck auf Loai Taha mit einer direkten roten Karte vom Platz gestellt wurde. Von da an war es für das israelische Team viel weniger schwierig, und Manor Solomon machte eine Überarbeitung in der 57. Minute und bereitete eine Überarbeitung vor. Der Mittelfeldspieler von Shakhtar Donetsk setzte nach einem Abprall von Zehavis Position im Netz eine Verlängerung fort und erzielte sein zweites Tor in der Nationaluniform.

Der Blues und die Weißen profitierten weiterhin, und in der 65. Minute erzielte Mu’nas Dabbur nach einem Fehler des moldauischen Torhüters den dritten Treffer, und nur eine Minute später zog Bibars Natcho 1: 4. Übrigens, kurz nach dem Tor lief der Kapitän, um mit Ruttensteiner zu feiern, und forderte die anderen Spieler auf, sich ihm anzuschließen. Gegen Ende, nachdem der Sieg bereits garantiert war, gab der österreichische Trainer den überlasteten Spielern endlich etwas Ruhe und ersetzte sie, darunter Zahavi, Tibi, Eli Desa und San Menachem.

