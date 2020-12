So läuft der elfte Spieltag ab: Der ewige letzte verdammte Schalke zum Sieg

Die schlechteste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten will mit dem FC Schalke 04 die zweitschlechteste gewinnen. Wird es funktionieren? Die Top-Teams rund um Bayern München müssen den Glamour der Champions League abschütteln – und es könnte Bewegung im Tischkeller geben.

Spiel der Woche: FC Augsburg – Schalke 04

Schalke 04 spielt schlecht. Seit Monaten sehr schlecht. So schlimm, dass jetzt sogar die (noch?) Schlimmste Bundesliga-Mannschaft der Geschichte, Tasmanien Berlin, für den Revierklub betet, der in Richtung Abgrund taumelt. Almir Numic, Präsident des Nachfolge-Amateurclubs des ehemaligen Bundesliga-Clubs Tasmanien, der 1973 Insolvenz anmelden musste, sagte dem “Kicker”, er hoffe auf einen Dreier auf Schalke. Und nicht ganz selbstlos: “Sie verfolgen es sehr genau. Sobald unser Rekord in den letzten Jahren etwas gefährdet war, hatten wir in ganz Deutschland enorme kostenlose Werbung.”

Schalke, Tabellenletzter, hat seit 26 Spielen nicht mehr gewonnen – und kommt damit dem “Rekord” von Tasmanien von 31 Duellen ohne Sieg aus der Saison 1965/66 nahe. Diesmal heißt der Gegner FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr / wie alle anderen Spiele auch im ntv.de-Ticker live). Die Mannschaft von Heiko Herrlich, die so gut in die Saison gestartet ist, hat in den letzten vier Spielen nur zwei dürftige Punkte erzielt und muss nun darauf achten, nicht selbst in die Schalke-Tabellenregionen zu gelangen. Daher lobte der Trainer in bekannter Weise, dass der Revierklub “stärker als die Gesamtwertung” sei und “unglaublich gute Einzelspieler habe, es gibt Qualität”.

Sein Gegenüber, Manuel Baum, sollte diese Medaille, die jede Woche von respektvollen Gegnern verteilt wird, langsam satt haben. Für ihn persönlich geht es auf seinen Ex-Verein zurück und er hat auch Geschichte mit Herrlich: In der Saison 2011/12 war Baum Herrlichs Assistent bei SpVgg Unterhaching. Vor dem Duell gab es “keinen Kontakt”, sagte der Augsburger Trainer. Während Herrlich auf Andre Hahn verzichten muss, der an Corona leidet, kann sich Baum wieder auf Amine Harit verlassen, die während der Woche begnadigt wurde. “Ob er im Kader ist, ob er auf dem Feld sein wird oder ob er ausgewechselt wird”, ließ der Trainer offen.

Mit oder ohne Harit geht die Notsituation auf Schalke in Augsburg weiter. Mit nur drei Punkten aus zehn Spielen und einer Tordifferenz von minus 25 liegen die Royal Blues am Ende der Bundesliga – aber zumindest haben sie den 17. Platz von Mainz (zwei Punkte Vorsprung) und Bielefeld auf dem Abstiegsplatz (vier Punkte Vorsprung) S04) in Schlagdistanz. Vielleicht hilft der Tasmanien-Effekt, die Horror-Serie endgültig zu beenden. Tas Präsident Numic ist ein wenig uneins, wie er angekündigt hat. Einerseits hofft er auf drei Punkte für den Revierklub, damit sein Team den Rekord hält, andererseits ist er ein Dortmunder Fan und “hat absolut nichts dagegen, wenn Schalke absteigt”.

Was ist sonst noch los

Zu wenig Lärm von den Tribünen und zu viel Lautstärke von den Bänken der Reisebusse. Zumindest wenn es danach ist Bayern-Coach Hansi Flick geht. “Auf dem Platz kann man viel hören – und auch von der gegnerischen Bank. Das ist nicht immer schön. Vorher war es draußen etwas ruhiger, weil die Fans alles übertönten”, sagte er vor dem Spiel um Union Berlin. Nun, der Trainer des Eisens, Urs Fischer, wird wegen Flick am Samstagabend ab 18.30 Uhr sicherlich nicht besonders sanftmütig gegen den Rekordmeister sein. Trotzdem denkt er heutzutage mehr als nur zu sprechen: Fischer, dessen Vertrag mit dem Eisen war verlängert diese Woche, überlegt, wer den verletzten Max Kruse bei Union ersetzen kann. Flick auf der anderen Seite hat natürlich einen völlig anderen Kader und möchte die Tabellenführung verteidigen, nachdem er die Gruppenphase der Champions League ungeschlagen hinter sich gelassen hat. Immerhin die Unbesiegten aus Wolfsburg und warten in den Wochen Leverkusen.

Letztere sind derzeit die erste Verfolgung der Bayern und triumphierten am Donnerstag in der Europa League (Gruppensieg, deutscher Torrekord mit 21 Toren in der Gruppenphase). Mit einem Sieg über die TSG Hoffenheim (Sonntag, 18 Uhr) Das Werkself würde sogar den ersten Platz belegen, wenn die Bayern bei Union nicht gewinnen würden. Die Sinsheimer trafen sich aber auch viermal in Europa und reisen mit Selbstvertrauen und Stürmer Kramaric nach Leverkusen.

Dahinter lauert Leipzigdie die “Maschinen” (Trainer Julian Nagelsmann) favorisiert haben, die Manchester United in der Champions League eliminierten. Für den gegnerischen Trainer BremenFlorian Kohfeldt, die Roten Bullen sind “das stärkste Team in Deutschland”. Das Spiel (Samstag, 15.30 Uhr) könnte nicht ungleicher sein, denn Werder kämpft nicht nur um seine eigene Form, sondern hat auch sieben Spiele ohne Sieg in Folge. Neben Niclas Füllkrug und Milot Rashica fällt nun auch Stürmer Davie Selke mit Oberschenkelproblemen aus. Das Bremer Offensiv- und Kreativelend sollte ein neues Kapitel schreiben.

Zur gleichen Zeit am Samstag gemessen Borussia Dortmund mit dem starken Kletterer VfB Stuttgart. Nach dem 2: 1 in der Königsklasse gegen Zenit St. Petersburg darf Marco Reus (letzte 90 Minuten auf der Bank gegen Frankfurt) wieder in der Bundesliga spielen, obwohl er derzeit noch nach seiner Form sucht. Die Verwendung von Mats Hummels und Thorgan Hazard ist noch unklar. Der VfB, der das Spiel gegen die Bayern erst nach der ersten Niederlage gegen Freiburg verlor, fuhr unterdessen ausgeruht nach Dortmund und sah sich die internationalen Positionen an.

Willst du diese Reihen Borussia Mönchengladbach verteidigen natürlich. Die erstmalige Champions-League-Runde mit 16 Teilnehmern konzentrierte sich nach dem 2: 0-Unentschieden bei Real Madrid auf die Tablet-Bildschirme, um das entscheidende 0: 0 im Parallelspiel zu erzielen – muss sich nun aber vom iPad auf ein stärkeres konzentrieren Samstag Nachmittag Hertha BSC (Unentschieden gegen Leverkusen, Sieg im Stadtderby). “Es gab keine Zeit zum Genießen”, sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel. “Wir wollen Energie aus dem Erfolg mitnehmen. Aber wir haben auch unsere Finger in die Wunde gesteckt, weil wir in der Bundesliga dran bleiben wollen und müssen.”

Außerdem hofft er 1. FSV Mainz 05 den Fluch zu beenden (noch kein Sieg in Ihrem eigenen Stadion) und damit den 1. FC Köln in einem direkten Duell überholen. Es gibt ein zweites Kellerduell bei SC Freiburg (beide Samstag, 15.30 Uhr). Arminia Bielefeld Nach dem ersten Saisonsieg seit dem zweiten Spieltag reist souverän nach Breisgau und will den Abstiegsrang verlassen.

Was war am Freitagabend los?

Vor allem wieder Wout Weghorst. Der niederländische Torhüter benötigte für seine acht und neun Saisontore nur zwölf Minuten – und lässt den VfL Wolfsburg von der Champions League träumen. Kurz vor dem Ende räumte Weghorst Eintracht Frankfurt mit 2: 1 (0: 0) aus dem Weg und sein Team bleibt ungeschlagen. Eintracht hingegen wartet seit mehr als einem Monat auf den dritten Saisonsieg.

Wer spielt die beste Phrase Schach?

“Ich habe die Champions League-Hymne bereits heruntergeladen, damit ich sie vor dem Spiel hören kann.”

Werder-Trainer Florian Kohfeldt zu Beginn der “Europäischen Woche” der Hanse – nach dem Spiel bei RB Leipzig ist Borussia Dortmund ein weiteres Top-Team, das an die Weser kommt.

Ähnlich musikalisch sprach Julian Nagelsmann vom sächsischen Gegner, als er nach der Auslosung für das Achtelfinale der Champions League am Montag und seinen Gegnern gefragt wurde:

“Real Madrid und Juve haben schöne Hymnen. Vielleicht ist es eines der beiden Teams. Werder Bremen hat auch eine schöne Hymne. Ich singe immer mit.”