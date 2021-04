So drucken Sie Ihre eigenen Pokémon-Schnappschüsse mit dem Fujifilm Instax Mini Link

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von New Pokémon Snap und dem Verlust der speziellen Blockbuster-Video-Pokémon-Snap-Stationen zum Drucken Ihrer körnigen Aufnahmen schien es keine Möglichkeit zu geben, das Pokémon als physische Fotos aus Ihren Schnappschüssen in Ihre Hände zu bekommen. Erstellen Sie mit Nintendo eine App, die speziell für die Verwendung mit tragbaren Smartphone-Kameras von Fujifilm Instax Mini Link und Ihrem Nintendo Switch entwickelt wurde. Dies bedeutet, dass jeder angehende Henri-Cartier Bresson jetzt sein eigenes drucken kann. entscheidende Momente Neue Pokémon Snap mit ihrem Smartphone, Switch und einem der Instax Mini Link-Drucker.

Es gibt eine Sonderausgabe mit dem Spiel in “Ash White (Red & Blue)”, die noch nicht bei Amazon erhältlich ist. Seien Sie jedoch versichert, ich werde diesen Artikel so schnell wie möglich aktualisieren, sobald er verfügbar ist. Tatsächlich ist der Fujifilm Instax Mini Link derzeit fast überall ausverkauft, wahrscheinlich weil jeder übermotiviert ist, am Freitag Pokémon-Aufkleber herzustellen. Sie können die Weiß- und Rosatöne immer noch bei Target erhalten, und ich habe Links für Amazon und Best Buy hinzugefügt, obwohl sie ausverkauft sind, sodass Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen und später wiederkommen können.

Hast du New Pokemon Snap gespielt? JA NEIN

Bezugsquellen für den neuen Snap Pokémon-Drucker

Fujifilm Instax Mini Link für Nintendo Switch Smartphone-Drucker Paket “Erhältlich in Aschweiß mit roten und blauen Akzenten, die zu den typischen Nintendo Switch-Farben passen. Enthält auch eine benutzerdefinierte Silikonhülle, die mit dem beliebten Pokémon Pikachu entworfen wurde.” Sehen auf Amazon

Wir werden auch den Lagerbestand bei allen großen Einzelhändlern im Auge behalten und Sie informieren, wenn andere Farben und die Sonderedition verfügbar sind. Habe ein Auge auf IGNDeals auf Twitter. Seien wir ehrlich, Sie können jederzeit eine bestellen, aber wir alle wissen, dass Sie die Special Edition mit dem Pikachu Silikon-Druckerschutz (der als Bundle erhältlich sein wird) wünschen.

So drucken Sie Fotos von einem neuen Pokémon Snap

Sobald Sie einen der Instax Mini Link-Drucker in den Händen haben, müssen Sie dies tun Laden Sie die Anwendung auf Ihr Smartphone herunter. Sie können die App je nach Ihrem mobilen Betriebssystem von Google Play oder dem App Store herunterladen. Wenn Sie gerade Apps durchsehen und sich fragen: “Wo zum Teufel ist er?” Fürchte dich nicht: Es wird erst am 30. April zusammen mit New Pokémon Snap selbst veröffentlicht.

Sobald die Instax for Nintendo Switch-App installiert ist, senden Sie einfach Screenshots von Ihrem Switch an Ihr Telefon und dann von Ihrem Telefon an den Drucker. Sie sind auch nicht auf Pokémon Snap beschränkt. Drucken Sie Fotos von Animal Crossing, Super Mario Odyssey, so ziemlich alles, was Sie wollen. Das ist deine Welt.

Hinweis: Sie benötigen den Special Edition-Drucker nicht, um die App zu verwenden. Alle Instax Max Mini Link-Drucker funktionieren.

Wenn Sie Ihr Exemplar noch nicht erhalten haben, lesen Sie unseren neuen Pokémon Snap-Vorbestellungsleitfaden. Wenn Sie wissen möchten, was Rebekah Valentine gedacht hat, lesen Sie unbedingt unseren neuen Pokémon Snap-Test.

Seth Macy ist Chefredakteur von IGN, IGN Commerce, und möchte einfach nur Ihr Freund sein.