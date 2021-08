Callum Davidson “entspannt” als St. Johnstone Gastgeber des Schlüsselspielers für das entscheidende europäische Spiel gegen LASK

Allerdings hat er diese Woche trainiert und ist im Rückspiel eines heiklen 1:1-Unentschiedens nach dem Hinspiel in Klagenfurt vergangene Woche im Rennen gegen die Österreicher in Perth.

Boss Davidson sagte: „David hatte wirklich keine Symptome, also sieht er ziemlich gut aus. Er hat wirklich gut trainiert und es ist großartig, dass er zurück ist.

“Wir haben ihn definitiv vermisst, weil er das bisschen Qualität und Ballgefühl hat, das wir manchmal brauchen, um auf den Platz zu kommen. Er kann am Donnerstag sicherlich ein großartiger Spieler für mich sein.”

Davidsons kleiner Kader wurde diesen Monat auf die Probe gestellt, als die Saints mit den Verpflichtungen in Europa, Premiership und Premier Sports Cup jonglierten.

“Als Trainer sehe ich zum ersten Mal so viele große Spiele kurz hintereinander, dazu noch die vielen Reisen. Das lerne ich auch zu managen.”

Nach einer beeindruckenden Leistung in Österreich geht Davidson “ziemlich entspannt” in das Rückspiel im hektischen McDiarmid Park, als seine Mannschaft versuchte, durch das Erreichen der Gruppenphase in die 3-Millionen-Pfund-Region vorzudringen.