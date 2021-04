Snam und Wolftank starten Zusammenarbeit für den Bau von Wasserstofftankstellen in Italien

Snam4Mobility, ein Unternehmen der Snam-Gruppe, das sich für nachhaltige Mobilität einsetzt, und Wolftank Hydrogen, ein Unternehmen der österreichischen Gruppe Wolftank-Adisa, das sich Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Wasserstoff und erneuerbaren Energien widmet, haben gestartet Eine Zusammenarbeit zur Förderung der Wasserstoffmobilität durch den Bau von Tankstellen für PKW, Busse und Lastwagen.

Nach der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding evaluieren die beiden Unternehmen Infrastrukturinitiativen, um den Einsatz von Wasserstoff im Verkehrssektor in Italien und möglicherweise in anderen Ländern zu ermöglichen. Die erste Initiative ist eine gemeinsame Interessenbekundung als Reaktion auf die Konsultation des Instituts für technologische Innovationen (IIT) in Bozen zum Bau neuer Tankstellen entlang der Brennerautobahn (A22).

Snam4Mobility und Wolftank Hydrogen könnten möglicherweise mit verbindlichen Vereinbarungen eine gegenseitige Verpflichtung definieren, ihre jeweiligen Fähigkeiten im technologischen und infrastrukturellen Sektor zu kombinieren, um die Einführung von Wasserstoff als umweltfreundlichen und erneuerbaren Vektor für die Dekarbonisierung des Verkehrs zu fördern. Derzeit gibt es in Italien nur eine öffentliche Tankstelle für Wasserstofffahrzeuge in Bozen, die 2012 mit Unterstützung der H2-Plattform-Unternehmen, einschließlich Wolftank, gebaut wurde.

Snam wird in der Lage sein, das im Wasserstoffsektor erworbene Know-how, insbesondere durch seinen eigenen Geschäftsbereich, für die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätsprojekte zu nutzen. Der strategische Plan des Unternehmens sieht den Bau von mindestens fünf Wasserstofftankstellen bis 2024 vor.

Wolftank Hydrogen prognostiziert ein starkes Wachstum des Marktes für Wasserstofftankstellen in Europa und weltweit, da mehrere Länder und Staaten außerhalb Europas wie Japan, China und Kalifornien planen, bis 2030 jeweils eine Million Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV) auf der Straße zu haben. mit dem damit verbundenen Bedarf an Fertigungs- und Logistikinfrastruktur. Schlüsselkompetenzen sind die Speicherung und Verwaltung von Prozesssoftware für Komprimierung, Temperaturregelung und Spender.

Wolftank Hydrogen und Snam4Mobility könnten ihre Zusammenarbeit möglicherweise auf die Nachbarmärkte Deutschland, Österreich und die Schweiz ausweiten.