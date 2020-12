Smart Access Memory: Asus bringt AMD-Funktionen auf Intel-Mainboards

Der Smart Access Memory (SAM) von AMD ermöglicht CPUs den vollständigen Zugriff auf den Videospeicher der Grafikkarte und sorgt so für eine höhere Spieleleistung. Die Funktion, die bisher nur mit AMD-Produkten funktioniert hat, wird auch in Intel und Nvidia Eingang finden. Asus beginnt mit BIOS-Updates für Intel-Motherboards.

SAM ermöglicht CPUs den vollständigen Zugriff auf den Videospeicher

AMD präsentierte Smart Access Memory (SAM) als neue Funktion für die Radeon RX 6000-Grafikkarten, die in Verbindung mit den Ryzen 5000-CPUs mehr Leistung in Spielen bieten sollten. AMD bewarb in ausgewählten Spielen zwei bis 13 Prozent mehr Bilder pro Sekunde (FPS). In seinem eigenen Experiment erzielte ComputerBase zumindest Zuwächse im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Asus erlaubt SAM mit Intel und Radeon

AMD hatte bereits angekündigt, dass auch Kompatibilität mit Intel-CPUs möglich sein würde, und Nvidia arbeitet bereits an einer Implementierung für seine GPUs. Der erste Schritt für Intel-Prozessoren in Verbindung mit der Radeon RX 6000 ist jetzt erfolgt: Asus hat die Verfügbarkeit von Beta-BIOS-Versionen für Intel-Motherboards mit den Chipsätzen Z490, H470, B460 und H410 angekündigt, mit denen AMD Smart Access Memory unterstützt wird. Am Ende der Nachricht befindet sich die lange Liste kompatibler Asus-Mainboards, einschließlich der entsprechenden BIOS-Version (Beta) im ausklappbaren Text.

SAM Asus 2 (Bild: Asus) SAM Asus 3 (Bild: Asus) SAM Asus 1 (Bild: Asus)

Die rund 13 Prozent höhere Leistung im Forza Horizon 4-Spiel, für das Asus wirbt, gilt nur für ein Best-Case-Szenario. Asus behauptet, dies auf dem ROG Maximus XII Hero (WiFi), einem Z490-Motherboard mit einem Intel Core i7-10700K und einer AMD Radeon RX 6800 XT, erreicht zu haben. In einem zweiten Beispiel mit Borderlands 3 auf dem ROG Strix B460-G Gaming und mit derselben CPU / GPU-Kombination konnte die Leistung dank AMD Smart Access Memory, das sich im BIOS unter der Einstellung befindet, nur um 4 Prozent gesteigert werden “BAR-Unterstützung neu dimensionieren” findet erneut. BAR ist die Abkürzung für Base Address Register. Die Funktion von Toms Hardware, auf ihren Bericht Asus antwortete mit der Ankündigung der Funktion.

Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis andere Mainboard-Hersteller wie ASRock, Gigabyte und MSI dem Beispiel von Asus folgen. Die Redaktion hat bereits nach möglichen Unterstützungsmöglichkeiten gefragt.