FC Bayern: Alaba-Wirbel! Ist jetzt alles anders? Rätselraten über den FCB-Star

David Alaba und FC Bayern München. Die Verbindung ist kurz vor dem Ende – aber wie geht es dem Österreicher von hier aus? Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

FC Bayern München: Steht David Alaba vor dem Abschied?

vor dem Abschied? Vor kurzem schien Chelsea gute Karten im Transferpoker zu haben.

Nach Himmel-Informationen diese Gerüchte sind völlig falsch.

München – was wird passieren David Alaba? Diese Persönlichkeit wird seit Monaten bei Bayern München diskutiert. Es gibt noch keine Einigung. Eines ist klar: Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer 2021 aus. Der dreifache Gewinner konnte nur dann eine Ablösesumme erheben, wenn Alaba Änderungen in der kommenden Wintertransferperiode. Sechs Monate später würde er kostenlos sein.

Dieses Szenario will man in der Säbener Straße immer vermeiden. Zumindest in der Vergangenheit war dies sehr wichtig. Muss Alaba deshalb im winter gehen? Interessenten werden immer wieder gehandelt.

Das FC Barcelona und Real Madrid hätte den Verteidiger immer mögen sollen. Mit Weltklassespielern wie Alaba Natürlich sind immer neue reiche Clubs wie Paris St. Germain oder Manchester City bei der Verlosung. Und schließlich gab es Gerüchte über die FC Chelsea wird heißer.

David Alaba: Verlässt er die Bayern? Verwirrung über Chelsea Interesse

Es gibt jetzt Verwirrung um den Blues. Aus Spanien wurde Anfang der Woche gesagt, dass die Londoner beitreten würden Alaba in der Pole Position sein. Transferexperte Max Bielefeld von Himmel hat andere Informationen. „Da ist nichts dran. Es ist nicht David Alabas Teil des Plans im Januar mit dem FC Chelsea sprechen. Uns wird gesagt: “Dies ist im Moment keine Option.” “”

Natürlich wollen Sie in diesen verrückten Zeiten nichts ausschließen. Aber auch Bielefeld hat sich verbessert FC Chelsea fragte herum. Dort wird die Meinung geäußert: „Weder im 21. Januar noch im Sommer 21 ist David Alaba ein Übertragungsproblem. „Sie sind zufrieden mit den Newcomern Thiago Silva (Innenverteidiger) und Ben Chilwell (Linksverteidiger). Deshalb lässt sich Bielefeld nieder Alaba fest: “Ab sofort 95 Prozent, kein Spieler im Sommer FC Chelsea. “

FC Bayern München: David Alaba steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft

Was kommt als nächstes für den langjährigen Münchner? Wenn es um Vertragsverlängerungen geht, scheinen die Fronten verhärtet zu sein. Ein neuer Verein ist auch nicht in Sicht, schließlich ist Alabas gewünschtes Gehalt ein Problem für jeden Verein auf der Welt. Es sollte ein langer Transferwinter sein. (akl)

Liste der Rubriken: © CHRISTOF STACHE / AFP