Ski Alpin-Superb Suter gewinnt Damen-Abfahrt in Garmisch

Corinne Suter stärkte ihr Selbstvertrauen vor den Olympischen Winterspielen in Peking, nachdem sie am Samstag im deutschen Garmisch-Partenkirchen mit einem fehlerfreien Lauf ein Weltcup-Abfahrtsrennen gewonnen hatte. Die 27-jährige Schweizerin, amtierende Abfahrtsweltmeisterin ohne Olympiamedaille, stürmte in 1:40,74 Minuten die Strecke hinunter, 0,51 Sekunden vor der zweitplatzierten Landsfrau Jasmine Fleury.

Die Österreicherin Cornelia Hütter wurde mit 0,78 Sekunden Rückstand Dritte. Die Podiumsplatzierten nutzten die Abwesenheit der Gesamtweltcup-Abfahrtsführenden Sofia Goggia, die sich einem Rennen gegen die Zeit stellen muss, um sich rechtzeitig vor den Olympischen Spielen von einer Verletzung zu erholen. Die Italienerin Goggia hat sich das linke Knie verstaucht, als sie am Sonntag in Cortina d’Ampezzo bei einem Super-G auf heimischem Boden stürzte, nachdem sie im letzten Abschnitt eines tückischen Kurses das Gleichgewicht verloren hatte.

Suter, der in der Abfahrtsgesamtwertung auf den zweiten Platz vorrückte – mit 331 Punkten hinter Goggia mit 400 – war begeistert, nachdem er auf der schnellen Kandahar-Strecke glänzte. „Das ist sehr wichtig für mich, weil ich einen schwierigen Saisonstart hatte und jetzt meinen Weg gefunden habe, da ich immer besser werde“, sagte sie gegenüber Eurosport.

„Ich habe mich heute vom ersten Tor an super gefühlt und obwohl ich Olympia im Kopf habe, habe ich versucht, einen klaren Kopf zu behalten und frei Ski zu fahren.“ Die Saison der Frauen wird am Sonntag mit einem Super-G am selben Ort fortgesetzt, bevor sie für den 2. Februar unterbrochen wird. 4-20 Peking-Spiele.

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin führt die Weltcup-Gesamtwertung mit 1026 Punkten an, 17 vor der zweitplatzierten Slowakin Petra Vlhova, während die drittplatzierte Goggia 769 Punkte hat. (Schreiben von Zoran Milosavljevic; Redaktion von Christina Fincher)

(Diese Geschichte wurde nicht von Devdiscourse-Mitarbeitern bearbeitet und wird automatisch aus einem syndizierten Feed generiert.)