Sind wir bereit für die Holzgebäude?

Holz ist seit Beginn der Zivilisation eines der häufigsten Baumaterialien. Im Laufe der Geschichte wurden Gebäude aus Holz gebaut. Japan und China haben eine lange Tradition im Holzbau und verfügen über riesige Holzkonstruktionen, die bis heute bestehen. Skandinavien, ein Land mit dichten Wäldern, hat viel Erfahrung im Holzbau. Es gibt auch bemerkenswerte Beispiele aus Frankreich, Holland, Deutschland und der Schweiz mit unterschiedlichen Architekturstilen.

Holz hat jedoch mehrere Nachteile wie Wasserschäden, Feuer, Fäulnis und Termiten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es daher zu einer Verlagerung hin zu Ziegeln, Beton und Stahl, wodurch Architekten neue und innovative Gebäude entwerfen konnten.

Warum empfehlen einige Architekten nach einem Jahrhundert Beton und Stahl eine Rückkehr zum Holzbau?

Beton und Stahl sind teuer in der Herstellung, verbrauchen viel Energie und sind schwer zu transportieren. Holz kann jedoch nachhaltig angebaut werden und ist leichter als Beton. Wenn Bäume wachsen, nehmen sie Kohlendioxid aus der Luft auf und blockieren es im Holz. Gewöhnliches Holz kann nicht mit der Festigkeit von Beton und Stahl mithalten und ist nicht stark genug, um hohe Gebäude zu bauen, aber Ingenieure haben eine Lösung gefunden. Es wird Brettsperrholz (CLT) oder Brettschichtholz (Brettschichtholz) genannt.

Was ist Brettsperrholz?

CLT besteht aus gesägten, geklebten und laminierten Holzbrettern, wobei jede Schicht senkrecht zur vorherigen Diele zeigt. Durch das Verbinden von Holzschichten in senkrechten Winkeln wird die strukturelle Festigkeit der Platte erhöht. Das Ergebnis ist ein außerordentlich starkes und stabiles Material. CLT ist ein nachhaltiger Werkstoff, da sein Grundmaterial Holz ist, ein nachwachsender Rohstoff. Es erfordert auch nicht die Verbrennung fossiler Brennstoffe während seiner Herstellung. CLT ist leicht und seine Festigkeit ist vergleichbar mit der von Beton und Stahl.

Was passiert, wenn das CLT verbrannt wird?

Es verliert etwas von seiner strukturellen Masse, aber wenn Sie die Wärmequelle entfernen, schaltet es sich aus. Wenn Stahl extremer Hitze oder Flammen ausgesetzt ist, wird er etwas weicher. Dies ist der Fall, wenn einige Stahldächer im Gegensatz zu Holzdächern bei Bränden einstürzen.

Verwendung von CLT

Die Paneele können als Böden, Wände und Decken mit Abmessungen entsprechend den Projektanforderungen verwendet werden. Sie können auch für Infrastruktur und große Baustellen als Formen zum Betonieren von Brücken verwendet werden. Heute werden CLT-Komponenten auch in Hochhäusern eingesetzt.

Die Verwendung von CLT bietet mehrere Vorteile: kürzere Bauzeit, bessere Qualitätskontrolle und effizientere Reinigung. Es ist außergewöhnlich leicht, insbesondere im Vergleich zu Beton und Stahl, so dass höhere Gebäude auf Fundamenten gleicher Größe gebaut werden können.

Neue Generation von Holzgebäuden

In Brumunddal, Norwegen, ist das Mjostarnet von Voll Arkitekter laut dem Rat für hohe Gebäude und städtischen Lebensraum das höchste Holzgebäude der Welt. Das 18-stöckige neue Gebäude wird in Norwegen als “Wolkenkratzer” bezeichnet. Die Bauherren verwendeten Brettschichtholz und Leimschichtholzbalken, die stark genug waren, um Beton und kohlenstoffintensiven Stahl zu ersetzen. Um starke äußere Kräfte zu überwinden, wurden großflächige Säulen und Traversen verwendet. Das Gebäude wurde auf Brandschutz geprüft und ist so konzipiert, dass es völliger Erschöpfung standhält.

Der Oakwood Timber Tower in London ist der erste hölzerne Wolkenkratzer der Stadt mit Konzeptplänen für ein 80-stöckiges, 300 Meter hohes Holzgebäude, das in ein anderes Gebäude integriert ist. Das Projekt umfasst 1.000 neue Häuser auf dem 93.000 m² großen Grundriss, die in mittelhohe Terrassen integriert sind.

Internationaler Flughafen Mactan Cebu (2018)

Der zweitgrößte Flughafen der Philippinen verfügt über die erste Dachkonstruktion in Asien, die vollständig aus 4.500 m3 Brettschichtholz besteht. Es hat eine Höhe von 15 Metern und eine Reichweite von 30 Metern. Die großen Bögen sind durch Tausende kleiner Rippen zu einer Skelettstruktur verbunden. Die Holzbalken wurden in Österreich vorgefertigt und in nur drei Monaten in Cebu montiert.

Neues Terminal am Clark International Airport (2020)

Das neue moderne Passagierterminal in einer Sonderwirtschaftszone wird voraussichtlich das nächste Tor Asiens sein und Reisende in der gesamten Region verbinden. Das in den Brettschichtholz-Bögen verwendete Holz wird aus Weißfichte hergestellt, die aus Österreich aus nachhaltigen kommerziellen Wäldern importiert wird.

Die Zukunft von CLT in PH

Mit der Fertigstellung der internationalen Flughäfen Mactan Cebu und Clark International Airport hat gerade eine neue Ära im Holzbau begonnen. Die Frage ist: Wird dies der Beginn des Baus von Holzgebäuden auf den Philippinen sein?

Bevor die Technologie im Land übernommen werden kann, müssen zwei Probleme gelöst werden. Das erste ist das Problem nachhaltiger Wälder.

Nachhaltige Wälder beziehen sich auf ein effektives und effizientes Managementsystem, um gefällte Bäume zu ersetzen, damit die Wälder weiter existieren. Ohne ein nachhaltiges Waldbewirtschaftungssystem wäre die Idee, den Holzbau zu fördern, katastrophal, da die Bäume ohne Nachschub erschöpft werden, um neue Gebäudetechnologien bereitzustellen.

Das andere Problem ist die verkörperte Energie von Materialien. Um die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist es besser, lokale (oder regionale) Materialien zu verwenden, als solche von entfernten Standorten. Eingebettete Energie bezieht sich auf die Energie, die verbraucht wird, wenn ein Produkt den Prozess der Gewinnung und Verarbeitung natürlicher Ressourcen zur Herstellung, zum Transport und zur Lieferung des Produkts durchläuft.

Der Autor ist der Hauptarchitekt von Jesus & Associates-Green Architecture und Vizepräsident der philippinischen Green Building Initiative. Für Kommentare oder Anfragen senden Sie eine E-Mail [email protected]

Weiterlesen