Sie sollten diese Warnung ernst nehmen

Am Wochenende runzelten viele Google-Nutzer aufgrund einer E-Mail des Android-Entwicklers und Suchmaschinenbetreibers die Stirn. Weil er derzeit seine Kunden darüber informiert, dass er Ihre Daten bald von drei seiner beliebtesten Dienste löschen wird. Das google sein Sie möchten keine unbegrenzten Dienste mehr kostenlos anbietenist seit langem bekannt. Die E-Mail-Warnung überrascht jedoch viele Benutzer.

Datenlöschung – das ist der Grund

Bisher waren viele Dienste kostenlos und mit unbegrenzter Speicherkapazität verfügbar. Das sollte sich ändern. Nach Angaben des Unternehmens werden jede Woche 28 Milliarden neue Fotos und Videos auf den Server hochgeladen. Android-Smartphones dürften den größten Beitrag leisten. Sie speichern bereits mehr als 4 Billionen Dateien. Und hier sieht Google die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Denn die unbegrenzte Kapazität für Sie und alle anderen Nutzer der Dienste kostet Google Geld ohne direkten Geldwert. Abonnementmodelle sollten hier helfen.

Google kündigte drastische Maßnahmen an

Die Warnung, die der Suchmaschinenbetreiber jetzt an seine Benutzer ausgibt, ist jedoch mehr als drakonisch: “Wenn Sie Ihr Speicherlimit für zwei Jahre überschreiten, können wir Ihre Inhalte in Google Mail, Drive und Fotos löschen”, kündigte Google an. Selbst wenn Sie in Ihrem Konto inaktiv sind, kann das gleiche Schicksal Sie überholen. Aber das Maß ist nicht so drastisch. Weil Sie das Löschen von Daten verhindern können. Dazu müssen Sie ab Juni 2021 unter 15 GB Speicherkapazität bleiben und mindestens alle zwei Jahre in Ihrem Konto aktiv sein. Die Regeln treten erst im Juni 2021 in Kraft. Da der Zeitraum bis zur Löschung zwei Jahre beträgt, können die ersten Löschungen erst 2023 erwartet werden, wenn Sie derzeit nicht über den angegebenen 15 GB liegen.

Das Abonnementmodell von Google sollte das Problem beheben

Wenn Sie Fotos, E-Mail und Laufwerk wie bisher weiterhin verwenden möchten und mehr Speicherplatz benötigen, können Sie diese bei Google kaufen. Sie können zwischen 100 GB, 200 GB oder 2 TB Speicherplatz für 1,99 Euro, 2,99 Euro oder 9,99 Euro pro Monat buchen. Alternativ können Sie jährlich bezahlen und rund 16 Prozent sparen. Der Google One-Speicher gilt für alle Google-Dienste.