Sie fanden zwei neue Krater auf dem Mond und deckten ein neues Rätsel auf

Nach monatelangem Untersuchen von Fotos der Mondoberfläche haben Wissenschaftler endlich die Absturzstelle einer vergessenen Raketenstufe gefunden, die im März auf der anderen Seite des Mondes einschlug.

Sie wissen immer noch nicht genau, von welcher Rakete die eigensinnigen Trümmer stammten. Und sie wundern sich darüber, warum der Einschlag zwei Krater hinterlassen hat und nicht nur einen.

„Es ist cool, weil es ein unerwartetes Ergebnis ist“, sagte Mark Robinson, Professor für geologische Wissenschaften an der Arizona State University, der der leitende Ermittler für die Kamera an Bord des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA ist, der den Mond seit 2009 fotografiert. „Er ist still viel mehr Spaß, als wenn die Vorhersage des Kraters, seiner Tiefe und seines Durchmessers, genau richtig gewesen wäre.