Sergio Ramos lehnt das letzte Vertragsangebot mit uninteressiertem Man City ab

Ramos hat die einjährige Real-Verlängerung abgelehnt, aber Man City ist nicht interessiert. Real Madrid steht offenbar kurz vor einem Deal mit David Alaba von den Bayern.

Ramos lehnt eine Verlängerung um ein Jahr ab

Die Zukunft von Sergio Ramos ist eine faszinierende Fallstudie für viele große europäische Clubs. Der spanische Nationalspieler sieht seinen derzeitigen Vertrag mit Los Blancos zum Ende der Saison auslaufen. Er hat Vertragsverhandlungen mit dem Verein aufgenommen, aber es war schwierig, die Vertragsdauer zu vereinbaren, die vereinbart werden soll.

Nach Angaben der spanischen Verkaufsstelle KennzeichenRamos ist nicht bereit, eine Verlängerung um ein Jahr zu akzeptieren, und möchte, dass ihm ein längerer Termin angeboten wird. Der 34-jährige Ramos erreicht die letzten Jahre seiner Karriere, aber trotz seines Alters ist der Kapitän von Real Madrid einer der einflussreichsten Spieler in Zinedine Zidanes Mannschaft geblieben.

Ramos erzielte den Sieger bei El Classico zu Beginn der Saison und erzielte andere wichtige Tore zu Hause und in Europa.

Wenn man den Kader von Real Madrid betrachtet, würde Ramos ‘möglicher Abgang nur 3 Innenverteidiger erkennen lassen. Ramos ‘typischer Partner ist der französische Nationalspieler Raphael Varane. Madrid hat neben Nacho Fernandez den Brasilianer Eder Militao, der bei Bedarf auch in beiden Außenverteidigerpositionen spielen kann.

Trotz der Tiefe wird Clubpräsident Florentino Perez entschlossen sein, Ramos im Club zu halten und ihn daran zu hindern, einer der europäischen Rivalen des Clubs zu werden. Real Madrid muss sich jedoch keine Sorgen um die Konkurrenz von Manchester City machen, die offenbar keinen Versuch unternommen hat, einen Deal für Ramos zu erzielen.

#mcfc Quellen sagen, dass sie sich diesen Sommer nicht für Sergio Ramos rühren werden. Es ist fair zu sagen, dass sie für die mittleren Hälften nicht schlecht sind. – Martin Blackburn (@SunMartinB) 5. Januar 2021

Alaba-Deal rückt näher

Sollte Madrid die Dienste von Sergio Ramos verlieren, könnten sie sofort durch die Übernahme des österreichischen Nationalspielers und des Verteidigers von Bayern München, David Alaba, unterstützt werden.

Der 28-Jährige hat gescheitert sich auf einen neuen Deal bei Bayern München zu einigen und will vom Bundesligameister wechseln. Jetzt im Januar-Fenster und nur noch 6 Monate von seinem Deal entfernt, kann er mit jedem Verein einen Vorvertrag abschließen.

Fabrizio Romano berichtet sicher CBS Sport Fußball dass ein Deal zwischen den beiden Mannschaften noch nicht unterzeichnet worden war, aber Alabas Madrid-Traum wäre wahrscheinlich der entscheidende Faktor dafür, dass der spanische Hauptstadtklub den vielseitigen Verteidiger unter Vertrag nehmen kann.

Die Vielseitigkeit des österreichischen Nationalspielers ist zu diesem Zeitpunkt fast fußballerische Folklore. Für den Verein und das Land hat er in einer Reihe von Positionen auf höchstem Niveau gespielt, seine Zeit bei den Bayern als Linksverteidiger begonnen und sich in der Halle allmählich weiter in eine zentrale Verteidigungsposition bewegt. Weil die österreichische Nationalmannschaft in fortgeschrittenen Rollen wie Nummer 10 oder sogar in linker Position spielte.

Die Möglichkeit, ihn in Weiß von Real Madrid zu sehen, ist aufregend und würde dem spanischen Meister eine außergewöhnliche Qualität verleihen.

