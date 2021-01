Das SpongeBob-Riesenmodell David Hasselhoff wird für 1,5 Millionen US-Dollar versteigert

David Hasselhoff versteigert eine riesige Nachbildung von sich Der SpongeBob Schwammkopf-Film und spenden Sie einen Teil des Gewinns für wohltätige Zwecke.

“Big Dave”, eine riesige Nachbildung von The Hoff, die im Film von 2004 verwendet wurde, kann jetzt versteigert werden. Hasselhoff hat heute (5. Januar) ein Instagram-Video von sich auf dem Modell gepostet, in dem er sagt: “Alles ist in Ordnung.”

“Big Dave aus dem SpongeBob SquarePants-Film könnte dir gehören!” das Alte Baywatch Der Schauspieler hat den Clip mit einer Bildunterschrift versehen. “Big Dave” wurde in einer Szene verwendet, in der SpongeBob und sein bester Seesternfreund Patrick ihre Suche fortsetzen, um in ihr Unterwasserheim in Bikini Bottom zurückzukehren.

Das Modell wird laut Angaben voraussichtlich für 1,5 Mio. USD (1,35 Mio. GBP) verkauft Live-Auktionatoren.

Weitere Gegenstände der Hasselhoff-Auktion sind signierte Erinnerungsstücke, Kostüme, einige Autos und mehrere Baywatch Sammlerstücke.

In mehr über Hasselhoff hat sich der Schauspieler kürzlich mit dem österreichischen Duo CueStack zusammengetan, um einen unwahrscheinlichen Ausflug in den Heavy Metal zu machen.

Das Alte Ritterreiter star arbeitet seit 2018 mit dem Paar an ‘Through The Night’, der The Hoff schreien hört. “Durch die Nacht / Für immer durch die Nacht!“”

Die Veröffentlichung erfolgt, nachdem die Fans gebeten wurden, einen Kickstarter zu finanzieren, um ein Filmvideo für den Track sowie einen Making-of-Dokumentarfilm zu finanzieren.

Eine EP-Version von “Through The Night” enthält einen Synthesizer-Remix des Songs von Sänger Beartooth Caleb Shomo sowie CueStacks vorherige Single “Transhuman Generation”. EP ist digital über erhältlich Amazonas und in physischer Verpackung über CueStack Online Store.

Hasselhoff neckte 2019 erstmals seinen Streifzug durch den Metal, als er mit der deutschen Nachrichtenagentur sprach Deutsche Presseagentur: „Ich mache Heavy Metal Songs auf meinem neuen Album. Warum nicht? Ich habe noch keinen Albumtitel, aber er sollte lauten: Alles ist möglich. Ich mache alles Weil ich kann. Weil ich es will.