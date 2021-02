Serena setzt ihren Weg fort, Andreescus Rückkehr wird unterbrochen, als Kvitova fällt, Sports News

Serena Williams ging am Mittwoch in die dritte Runde der Australian Open, aber die emotionale Rückkehr der ehemaligen US Open-Meisterin Bianca Andreescu nach 15-monatiger Abwesenheit endete mit der taiwanesischen Veteranin Hsieh Su-wei.

Die 39-jährige Williams setzte ihr Bestreben fort, Margaret Courts Bestmarke von 24 Grand Slams mit einer 6: 3: 6: 0-Niederlage gegen die 99. serbische Nina Stojanovic in nur 69 Minuten in der Rod Laver Arena zu erreichen.

“Ich habe im zweiten (Satz) nicht so viel nachgedacht wie im ersten”, sagte Williams, der in seinem 101. Australian Open-Spiel 27 Sieger erzielte, während er wieder seinen einzigartigen Einbeinanzug trug. Inspiriert von der Legende von die Strecke. “Flo-Jo”.

“Ich bin hier, um Spaß zu haben, und es ist großartig, vor Publikum zu spielen.”

Aber der achte Samen Andreescu, der nach einer schweren Knieverletzung sein erstes Turnier seit Oktober 2019 bestritt, konnte Hsiehs bizarren Schießstand nie bewältigen und verlor in einer Stunde mit 6: 3, 6: 2. 23 Minuten.

“Man muss einen Weg finden, und die Menge hat mir geholfen, mich zu schlagen”, sagte Hsieh, nachdem er den Kanadier besiegt hatte, der in der ersten Runde einen Hattrick gegen Mihaela Buzarnescu hatte.

Die frühere Wimbledon-Meisterin und Melbourne-Finalistin Kvitova begangen im Jahr 2019 44 ungezwungene Fehler bei ihrer 6: 4, 1: 6, 6: 1-Niederlage gegen die Rumänin Sorana Cirstea.

Aber die siebte Saat, Aryna Sabalenka, wurde nicht durch 7-6 (7/5), 6-3 gegen die Russin Daria Kasatkina gestört.

Bei der Auslosung der Männer verschwendete der achte Argentinier Diego Schwartzmann wenig Zeit, um die letzten 32 Spiele zu erreichen, und entließ den Franzosen Alexandre Muller in einer Stunde und 32 Minuten in der 1573 Arena mit 6: 2, 6: 0, 6: 3.

– Djokovic Fall –

Später wird Novak Djokovic versuchen, seine “Liebesbeziehung” im Melbourne Park fortzusetzen und gegen die junge Amerikanerin Frances Tiafoe zum neunten Rekordtitel zu marschieren.

Djokovic hat den Franzosen Jeremy Chardy am Montag mit 6: 3, 6: 1, 6: 2 abgerissen, als der erste Grand Slam des Jahres drei Wochen zu spät wegen der Coronavirus-Pandemie begann.

“Es ist eine lebenslange Liebesbeziehung zwischen mir und diesem Gericht, der Rod Laver Arena”, sagte Djokovic nach seinem ersten Sieg.

Die US Open-Meisterin Naomi Osaka wird die Abendveranstaltung gegen die ehemalige französische Nummer vier der Welt, Caroline Garcia, leiten, die ihren zweiten Australian Open-Titel in drei Jahren anstrebt.

Der flüchtige US Open-Finalist Alexander Zverev wird die Nachtsession gegen den Amerikaner Maxime Cressy beenden.

Der fünfte Samen ist für eine kurze Zündschnur bekannt und dies zeigte sich am Montag, als er einen Schläger in einem 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3, 6-2 gegen einen anderen Marcos zerschmetterte . Treten.

Ein Wutanfall neigender Nick Kyrgios könnte auch in seiner Lieblings-John-Cain-Arena gegen den 29. französischen Samen Ugo Humbert ein Feuerwerk liefern.

Österreichs dritter Samen und US Open-Meister Dominic Thiem, der letztes Jahr Vizemeister gegen Djokovic wurde, ist der Höhepunkt der Nachmittagssitzung in der Margaret Court Arena gegen den 70-jährigen Deutschen Dominik Koepfer.

Die zweite Saat der Frauen, Simona Halep, scheint am Montag vor der Wildcard Lizette Cabrera eine Verletzung am unteren Rücken mit 6: 2, 6: 1 überwunden zu haben und trifft in der Nachtsitzung auf die Australierin Ajla Tomljanovic.