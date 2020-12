Seltsames Flugobjekt steuert auf die Erde zu: Es ist kein Asteroid

Ein mysteriöses Objekt wurde in der Nähe der Erde gesichtet. Es fuhr am 1. Dezember direkt an uns vorbei und wird im Februar zurückkehren. Erst jetzt ist klar, was es ist.

Einer Unbekanntes Flugobjekt mit der Bezeichnung 2020 kam SO vor wenigen Tagen der Erde auf rund 51.000 Kilometer nahe. Das Besondere daran ist, dass es sich keineswegs um einen beobachteten Asteroiden handelt. Auch Forscher der NASA waren sich bis vor kurzem nicht sicher, was es war. Aber jetzt ist das Rätsel gelöst.





Geheimnisvolles Flugobjekt: Dies ist 2020 SO

Es wurde 2020 SO am 17. September 2020 vom Pan-STARRS1-Teleskop des Haleakala-Observatoriums entdeckt. Es ist noch nicht geklärt, ob es sich um einen Asteroiden oder ein künstliches Flugobjekt handelt. Am 1. Dezember 2020 kam die SE der Erde vergleichsweise nahe. Bei Teleskopen mit einer Objektivlinse von 150 Millimetern war das Flugobjekt zumindest sichtbar. Die zweite signifikante Konvergenz wird am 21. Februar 2021 erwartet, jedoch in einer größeren Entfernung von rund 220.000 Kilometern.

Frühere Annahmen der NASA über die Art des Flugobjekts wurden nun bestätigt. Wie bereits angenommen, soll es sich um das Antriebssystem der am 20. September 1966 abgefeuerten Surveyor 2 Centaur-Rakete handeln. Die niedrige Relativgeschwindigkeit und die erdähnliche Umlaufbahn hatten bereits auf ein künstliches Objekt hingewiesen.

Die NASA führte Analysen an Flugobjekten durch

Mit Hilfe des Infrarot-Teleskopsystems IRTF der NASA und Umlaufbahnanalysen des Zentrums für erdnahe Objektstudien im Jet Propulsion Laboratory wurde endlich die Antwort gefunden. Im Voraus wurde angenommen, dass eine Spektroskopie helfen und bestimmen könnte, ob die Oberfläche von 2020 SO mit weißer Titandioxidfarbe versehen ist. In einer NASA-Pressemitteilung erklärt der Planetenforscher Vishnu Reddy: “Es war ein schwer zu charakterisierendes Objekt”. Reddy war der Leiter des IRTF-Untersuchungsteams.

In der Regel verfolgt die NASA im Flug nahe der Erde völlig andere Objekte. Viele davon Asteroiden rasen sehr nahe an der Erde. Wie ernst sollte die Gefahr genommen werden warnte vor wenigen Monaten einen ESA-Astronauten. Planen Sie, um solche Risiken gering zu halten Gemeinsames Asteroiden-Verteidigungsprogramm von NASA und ESA.

