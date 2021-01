Seltener Schneesturm in Spanien tötet 4 und bringt Land zum Stillstand

Ein anhaltender Schneesturm bedeckte am Samstag große Teile Spaniens mit ungewöhnlich viel Schnee, tötete mindestens vier Menschen und ließ Tausende in Autos oder an Bahnhöfen und Flughäfen gefangen, die den gesamten Verkehr stoppten. Dienstleistungen.

Die nationale Wetterbehörde berichtete, dass der Schneefall in Madrid um 7 Uhr morgens ein Niveau erreichte, das seit einem halben Jahrhundert nicht mehr zu sehen war. Laut der Wetteragentur AEMET fielen in der spanischen Hauptstadt mehr als 20 Zoll Schnee.

Die Leichen eines Mannes und einer Frau wurden von Rettungsdiensten in der andalusischen Region geborgen, nachdem ihr Auto von einem überfluteten Fluss in der Nähe der Stadt Fuengirola weggespült worden war. Das Innenministerium sagte, ein 54-jähriger Mann sei ebenfalls in Madrid unter einem großen Schneehaufen tot aufgefunden worden. Ein Obdachloser starb in der nördlichen Stadt Saragossa an Unterkühlung, berichtete die örtliche Polizei.

Mehr als die Hälfte der spanischen Provinzen war am Samstagabend weiterhin in Unwetterwarnung für Storm Filomena, sieben davon in höchster Alarmstufe. In Madrid haben die Behörden zum ersten Mal seit Einführung des Systems vor vier Jahrzehnten einen Alarm ausgelöst und das Militär aufgefordert, Menschen vor eingeschlossenen Fahrzeugen auf allen Straßen, von Nebenstraßen bis zu wichtigen Verkehrsadern, zu retten. die Stadt.

Menschen gehen auf dem Schnee neben der Almudena-Kathedrale während des starken Schneefalls am 9. Januar 2021 in Madrid, Spanien. Spanien ist wegen des Sturms Filomena, der ungewöhnlich kaltes Wetter und starken Schneefall mit sich brachte, für einen zweiten Tag in Alarmbereitschaft. Pablo Blazquez / Getty Images



Sandra Morena, die Freitagabend gefangen war, als sie als Sicherheitsbeamtin in einem Einkaufszentrum für ihre Nachtschicht pendelte, kam zu Fuß nach einer Notaufnahme von der Die Armee half ihr am Samstagmorgen.

“Normalerweise brauche ich 15 Minuten, aber diesmal waren es 12 Stunden Gefrieren, ohne Essen oder Wasser, und ich weinte mit anderen Menschen, weil wir nicht wussten, wie wir da rauskommen würden”, sagte Morena, 22. Jahre.

„Der Schnee kann sehr schön sein, aber die Nacht in einem Auto zu verbringen, macht keinen Spaß“, fügte sie hinzu.

Am Samstagabend retteten spanische Sicherheitsdienste alle in Fahrzeugen Gefangenen – mehr als 1.500, sagte Innenminister Fernando Grande-Marlaska.

AEMET hatte gewarnt, dass einige Gebiete aufgrund der merkwürdigen Kombination einer stagnierenden kalten Luftmasse über der Iberischen Halbinsel und der Ankunft des wärmeren Sturms Filomena du mehr als 24 Stunden ununterbrochenen Schneefall erhalten würden Süd.

El ‘Oso y el Madroño’ (die Skulptur des Bären und des Erdbeerbaums ‘ist auf dem Platz Puerta del Sol bei starkem Schneefall am 9. Januar 2021 in Madrid, Spanien, mit Schnee bedeckt. Spanien ist in Alarmbereitschaft ein zweiter Tag wegen Storm Filomena, der ungewöhnlich kaltes Wetter und starken Schneefall brachte. Pablo Blazquez / Getty Images



Dem Sturm wird in den kommenden Tagen voraussichtlich ein starker Temperaturabfall folgen, teilte die Agentur mit.

Der Verkehrsminister José Luis Ábalos warnte, dass “der Schnee sich in Eis verwandeln wird und wir in eine Situation eintreten werden, die vielleicht gefährlicher ist als die, die wir derzeit erleben”.

Er fügte hinzu, dass die Priorität darin bestehe, den Bedürftigen zu helfen, aber auch die Lieferkette für Lebensmittel und andere Grundprodukte sicherzustellen.

“Der Sturm hat die pessimistischste Prognose, die wir je hatten, übertroffen”, fügte Ábalos hinzu.

Der internationale Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Spaniens Haupteingangs- und Ausgangstor, wird mindestens bis Sonntag geschlossen bleiben, sagte Ábalos, nachdem der Schneesturm Maschinen und Arbeiter geschlagen hatte um die Pisten schneefrei zu halten.

Alle Züge von und nach Madrid, sowohl Vorortstrecken als auch Fernverkehrszüge, sowie Eisenbahnlinien zwischen dem Süden und Nordosten des Landes, wurden ausgesetzt sagte Bahnbetreiber Renfe.

Der Sturm hatte nach Angaben der spanischen Verkehrsbehörden schwere Störungen verursacht oder mehr als 650 Straßen gesperrt, die die Menschen aufforderten, drinnen zu bleiben und alle nicht wesentlichen Reisen zu vermeiden.

Mehr als 100 Straßen waren fast 24 Stunden nach dem Beginn des Schneesturms im zentralen Teil des Landes noch unpassierbar.

Die spanische Regierung plant zusätzliche Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die wöchentliche Lieferung des BioNTech-Pfizer-Coronavirus-Impfstoffs am Montag über von der Polizei geleitete Konvois an die regionalen Gesundheitsbehörden verteilt werden kann, sagte der Innenminister. .

Das Winterwetter störte die Fußballliga des Landes, da einige Mannschaften nicht zu Spielen reisen konnten. Das Spiel am Samstag zwischen dem spanischen Tabellenführer Atlético Madrid und Athletic Bilbao wurde verschoben, nachdem das Flugzeug mit dem Kader von Bilbao am Freitag nicht in der Hauptstadt gelandet war und sich umdrehen musste.

Die Regionen Castilla La Mancha und Madrid, in denen zusammen 8,6 Millionen Menschen leben, haben angekündigt, dass die Schulen mindestens am Montag und Dienstag geschlossen sein werden.

Trotz der vielen Äste und sogar ganzer Bäume, die vom Gewicht des Schnees umgeworfen wurden, erzeugte der Schneesturm auch surreale Bilder, die viele Madrileños unterhielten, darunter einige mutige Skifahrer und einen Mann auf einem Hundeschlitten, der auf Autobahnen gesehen wurde. Videos, die in sozialen Netzwerken weit verbreitet sind.

Lucía Vallés, Trainerin eines Madrider Skiclubs, der normalerweise mit ihren Kunden in ferne Berge reisen muss, war erfreut zu sehen, wie sich die weißen Schneeschichten buchstäblich vor ihrer Haustür häuften.

“Ich hätte es mir nie vorgestellt, es war ein Geschenk”, sagte der 23-Jährige. “Aber ich hatte noch nie so viele Fotos von mir”, fügte sie hinzu und schlüpfte an dem Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert vorbei, in dem sich das Prado-Museum befindet.