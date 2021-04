“Sehr schwer zu erholen” – Wolff deutet auf eine harte Saison 2021 für Mercedes hin, trotz Lewis Hamiltons Rennsieg

Auf dem Weg zum Rennwochenende in Bahrain sah es so aus, als könnte Red Bull den kampfbedingten Sieg über das Mercedes AMG F1-Team besiegeln.

Trotz des mangelnden Tempos war das Glück auf der Seite von Mercedes, als Lewis Hamilton Max Verstappen den Rennsieg stahl. Alles dank der unglaublichen Verteidigungstaktik des siebenmaligen Weltmeisters und der rechtzeitigen strategischen Entscheidungen des Teams.

Auch Mercedes-Chef Toto Wolff war der Meinung, dass die “RenngötterWaren während des Rennens auf seiner Seite, was dem Team half, ein P2-P3-Finish anstelle eines P1-P3 zu vermeiden.

Der österreichische Investor ist sich jedoch sehr bewusst, dass das Vermögen nicht lange anhält. Und während er auf lange Sicht mehr oder weniger mit Red Bull in Bezug auf das Tempo verbunden ist, gibt es im Tempo einer Runde große Bedenken.

Daher scheinen die Möglichkeiten für Red Bull, in den kommenden Tagen vor Mercedes zu blitzen, laut Wolff unmittelbar bevorzustehen.

Was hat Toto Wolff gesagt?

Reden mit F1Wolff gab zu, dass Mercedes im GP-Qualifying in Bahrain fast 0,4 Sekunden hinter Red Bull lag. Daher war er der Ansicht, dass es fast unmöglich sein könnte, eine so große Lücke zu den Rivalen wieder herzustellen.

“”Ja, wir waren vier Zehntel vom Qualifying entfernt und es ist eine große Lücke und sehr schwer zu erholen.” er sagte. “Wir wussten, dass sie einen guten Rennwagen hatten, wenn das ausreichte, um diese Lücke zu schließen, war das nicht sehr klar.. “”

Was Mercedes mehr betrifft, ist, dass Valtteri Bottas das ganze Wochenende über nicht in die Nähe der Komfortzone geschaut hat. Der Finne kämpfte viel und wurde durchweg langsamer als sein fitter Teamkollege.

Infolgedessen könnte Red Bull denken, dass die üblichen Doppelprobleme von Mercedes dem Team keine Kopfschmerzen mehr bereiten, und Max kann sich angesichts der wachsenden Rivalität des Duos endlich ganz auf Lewis konzentrieren.

Sie sind extrem schwer zu schlagen: der Chef von Mercedes

Wolff hat gezeigt, dass Bahrain noch nie die Stärke von Red Bull war. Und trotz des erheblichen Nachteils beendete Max am Ende des Rennens nur 0,7 Sekunden hinter Lewis ‘Mercedes.

Infolgedessen hatte Wolff das Gefühl, dass das Team größere Bedrohungen hatte, möglicherweise bereits am bevorstehenden Rennwochenende in Imola.

“”Bahrain war immer noch nicht das stärkste Rennen für Red Bull. Und sie waren auch nicht besonders gut von den Blöcken. Und dieses Wochenende zeigt, dass dies 2021 nicht mehr der Fall ist,” er sagte.

“”Ich habe also keinen Zweifel daran, dass sie extrem schwer zu schlagen sind. Sie sind diejenigen, die das Rudel anführen. Und ich denke heute waren die Renngötter auf unserer Seite. “”

Alles in allem sieht es so aus, als ob die Wünsche der Fans endlich in Erfüllung gegangen sind. Diese Saison hat definitiv die Fähigkeit, einen harten Titelkampf zu produzieren, nachdem es seit Beginn der Hybrid-Ära ziemlich unkompliziert war. Aber schafft es Max, das Mercedes-Rennen zu beenden?

